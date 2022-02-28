人民网北京2月28日电 （申佳平）据国家发展改革委消息，2月21日-25日当周，全国平均猪粮比价为4.98∶1，进入《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间。国家发展改革委将会同有关部门立即启动中央冻猪肉储备收储工作，并指导各地积极收储。据初步统计汇总，目前北京、江西、湖北、重庆、云南、陕西、宁夏等地已启动收储，其余地方也将于近期启动。

国家发展改革委表示，下一步将继续会同有关部门做好储备调节工作，必要时进一步加大收储力度，促进生猪市场平稳运行。建议养殖场（户）合理安排生产经营决策，保持生猪产能总体稳定和正常出栏、补栏节奏。

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