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交通运输部：2022年预计新增民用机场8个 铁路新线3300公里以上

2022年02月28日15:56 | 来源：人民网
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人民网北京2月28日电 （记者王连香）今日，国务院新闻办公室就“加快建设交通强国 努力当好开路先锋”举行发布会，交通运输部部长李小鹏介绍，2022年预计将新增铁路新线3300公里以上，新改扩建高速公路8000公里以上，新增及改善高等级航道700公里以上，新增颁证民用运输机场8个。

据了解，我国2021年全年完成交通运输固定资产投资约3.6万亿元，比上一年同期增长了4%。川藏铁路及其配套公路等一大批重大工程有序推进；全年铁路新开通线路4000公里，高铁运营的总里程超过4万公里，新增高速公路超过8000公里，高速公路的运行里程超过了16.8万公里；新增和改善高等级航道约1000公里，高等级航道的里程达到了1.62万公里；新颁证的民用运输机场共7个，这样全国颁证民用运输机场一共248个；新增城市轨道交通超过1000公里，全国城市轨道交通的运营总量超过了8000公里。

李小鹏介绍，2022年，交通运输部要重点抓好交通运输安全生产、交通运输疫情防控、能源粮食等重要物资的运输、国际国内物流供应链保通保畅、稳投资等各项工作，为稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定作出交通运输的贡献。

2022年全年预计将新增铁路新线3300公里以上，新改扩建高速公路8000公里以上，新增及改善高等级航道700公里以上，新增颁证民用运输机场8个，交通运输部还将继续执行鲜活农产品“绿色通道”等一系列政策，落实好助企纾困等一系列政策。

(责编：王连香、高雷)

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