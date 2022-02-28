人民网北京2月28日电 （记者王连香）在今日召开的国新办新闻发布会上，交通运输部副部长戴东昌表示，今年将适度超前开展基础设施建设和投资，把重点工程建设作为扩大交通运输有效投资的重要抓手，统筹推进102项国家重大工程当中的交通项目的落地，实施一批意义重大、影响深远、体量大、效益好、技术领先的交通重大工程项目。重点开展了三方面工作：

一是抓规划落实。按照国家“十四五”规划纲要部署和“十四五”交通运输的一系列规划所确定的发展目标、重点任务和重大项目，围绕“6轴7廊8通道”加强战略骨干通道建设，精准补齐国家综合立体交通网短板，全面推进和完成好102项国家重大工程当中涉及交通运输的各项建设任务。

二是抓重点工程。在陆路交通方面加强出疆入藏、沿江沿海沿边等战略骨干通道建设，推进高速公路待贯通路段和瓶颈路段的扩容改造，高质量推进川藏铁路及配套公路、深中通道等重大项目。在水陆交通方面，重点推动平陆运河工程、小洋山北港航设施工程、宁波舟山国家大宗商品储运基地港航设施工程以及长江干线航道畅通工程。同时，稳步建设支线机场和通用机场，推进一批综合交通枢纽建设。

三是抓前期工作。坚持项目跟着规划走，充分发挥规划的引领作用，全力推进规划内项目的前期工作，科学论证项目方案，优化完善审批程序，加快审批、审核进度。同时，坚持资金和要素跟着项目走，积极协调对接会同有关部门，推动解决资金、环评、用地、用海等要素保障问题。还坚持近期、中期、远期系统谋划、统筹推进，保持交通基础设施平稳健康有序发展。当前，重点着力稳在建、扩新建、增储备，在可持续上下功夫，形成谋划一批、开工一批、投产一批的良性循环。

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