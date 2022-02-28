人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

交通运输部：2021年全国城市轨道交通客运量229.6亿人次

2022年02月28日15:25 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月28日电 （记者王连香）今日，国务院新闻办公室就“加快建设交通强国 努力当好开路先锋”举行发布会，交通运输部部长李小鹏表示，2021年，交通运输行业坚持稳中求进工作总基调，各项工作稳步有序推进，年度目标任务全面完成，取得了积极成效，实现了“十四五”良好开局。在持续提升综合运输服务水平方面介绍如下：

一是进一步加强运输服务保障能力。全年完成营业性客运量83亿人，同比下降14.1%，其中铁路、水路、民航客运量同比分别增长18.5%、9%和5.5%，公路客运量同比下降26.2%；全年全国城市轨道交通客运量229.6亿人次，同比增长34.3%；全国36个中心城市公共交通客运量529.5亿人，同比增长19.9%。全年完成营业性货运量521亿吨，同比增长12.4%。全年完成港口货物吞吐量155.5亿吨，同比增长6.8%；快递业务量1085亿件，同比增长30%。

二是有效提升出行服务品质。加快推进空铁（轨）联运旅客换乘流程优化。道路客运电子客票服务覆盖超过1600个二级以上汽车客运站，318个地级以上城市实现交通一卡通互联互通。深化国家公交都市建设，已命名的示范城市累计达33个。全国12328热线集中整改任务全面完成，实现系统性整体性重塑。102个城市开通95128电话叫车服务，网约车“一键叫车”功能为老年乘客提供打车服务。开展ETC服务专项提升行动。

三是系统推进物流提质降本增效。多式联运示范工程深入实施，完成集装箱多式联运量620万标准箱，开通联运线路450条。完成港口集装箱铁水联运量754万标准箱。网络货运整合360万货运车辆。深入推进货车检测改革，1100万辆货车实现异地检测和网上年审。推动电商物流、冷链物流等专业化物流快速发展，构建集约高效的货运物流服务体系。

(责编：王连香、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
交通运输部：2021年全国城市轨道交通客运量229.6亿人次
　　人民网北京2月28日电 （记者王连香）今日，国务院新闻办公室就“加快建设交通强国 努力当好开路先锋”举行发布会，交通运输部部长李小鹏表示，2021年，交通运输行业坚持稳中求进工作总基调，各项工作稳步有序推进，年度目标任务全面完成，取得了积极成效，实现了“十四五”良好开局。在持续提升综合运输服务水平方面介绍如下： 一是进一步加强运输服务保障能力。…
两部门：进一步加强对保障性租赁住房建设运营的金融支持
　　人民网北京2月28日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，为进一步加强对保障性租赁住房建设运营的金融支持，银保监会、住建部近日联合印发了《关于银行保险机构支持保障性租赁住房发展的指导意见》（以下简称《指导意见》）。 银保监会、住建部有关部门负责人介绍，《指导意见》坚持以人民为中心、以市场化为导向、以风险可控为前提、以多方协同为保障，提出以下要求：一是发挥各类机构自身优势。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部