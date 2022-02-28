人民网北京2月28日电 （记者王连香）今日，国务院新闻办公室就“加快建设交通强国 努力当好开路先锋”举行发布会，交通运输部部长李小鹏表示，2021年，交通运输行业坚持稳中求进工作总基调，各项工作稳步有序推进，年度目标任务全面完成，取得了积极成效，实现了“十四五”良好开局。在持续提升综合运输服务水平方面介绍如下：

一是进一步加强运输服务保障能力。全年完成营业性客运量83亿人，同比下降14.1%，其中铁路、水路、民航客运量同比分别增长18.5%、9%和5.5%，公路客运量同比下降26.2%；全年全国城市轨道交通客运量229.6亿人次，同比增长34.3%；全国36个中心城市公共交通客运量529.5亿人，同比增长19.9%。全年完成营业性货运量521亿吨，同比增长12.4%。全年完成港口货物吞吐量155.5亿吨，同比增长6.8%；快递业务量1085亿件，同比增长30%。

二是有效提升出行服务品质。加快推进空铁（轨）联运旅客换乘流程优化。道路客运电子客票服务覆盖超过1600个二级以上汽车客运站，318个地级以上城市实现交通一卡通互联互通。深化国家公交都市建设，已命名的示范城市累计达33个。全国12328热线集中整改任务全面完成，实现系统性整体性重塑。102个城市开通95128电话叫车服务，网约车“一键叫车”功能为老年乘客提供打车服务。开展ETC服务专项提升行动。

三是系统推进物流提质降本增效。多式联运示范工程深入实施，完成集装箱多式联运量620万标准箱，开通联运线路450条。完成港口集装箱铁水联运量754万标准箱。网络货运整合360万货运车辆。深入推进货车检测改革，1100万辆货车实现异地检测和网上年审。推动电商物流、冷链物流等专业化物流快速发展，构建集约高效的货运物流服务体系。

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