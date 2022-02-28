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两部门：进一步加强对保障性租赁住房建设运营的金融支持

2022年02月28日14:13 | 来源：人民网
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人民网北京2月28日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，为进一步加强对保障性租赁住房建设运营的金融支持，银保监会、住建部近日联合印发了《关于银行保险机构支持保障性租赁住房发展的指导意见》（以下简称《指导意见》）。

银保监会、住建部有关部门负责人介绍，《指导意见》坚持以人民为中心、以市场化为导向、以风险可控为前提、以多方协同为保障，提出以下要求：一是发挥各类机构自身优势。国家开发银行、商业银行、保险机构、信托公司等，要充分发挥优势，立足自身业务特点，加大保障性租赁住房金融支持力度。

二是把握保障性租赁住房融资需求特点。银行保险机构根据自持类和非自有产权类保障性租赁住房特点，分别提供与需求相契合的金融支持，探索符合保障性租赁住房特点的担保方式。

三是建立完善内部机制。银行保险机构要加强组织领导，优化金融服务组织架构，完善激励约束机制，提升保障性租赁住房金融服务专业化能力和水平。

四是加强风险管理。遵循审慎稳健和安全性原则，做好融资主体准入管理，把控好项目风险，加强项目后续跟踪管理，严守风险底线。

同时，《指导意见》对各地也提出要求：一是推动保障性租赁住房相关配套措施尽快落地。各地要尽快出台发展保障性租赁住房的具体办法，明确本地区建设保障性租赁住房的申请条件、流程及工作要求等。

二是加强保障性租赁住房项目监督管理。各地要加快建立健全住房租赁管理服务平台，加强对保障性租赁住房建设、出租和运营管理的全过程监督，严厉打击以保障性租赁住房为名骗取银行保险机构优惠政策行为。

三是做好项目准入管理。各地要明确保障性租赁住房项目认定书制度，及时与银行保险机构共享本地区保障性租赁住房项目信息，定期向银行保险机构公布合格住房租赁企业名单和企业经营信息，为银行保险机构开展业务提供支持。对取得保障性租赁住房项目认定书的，方可适用保障性租赁住房相关支持政策。

“银保监会多措并举，引领银行保险机构按照依法合规、风险可控、商业可持续的原则，进一步加强对保障性租赁住房发展的金融支持。一是支持银行业金融机构发行金融债券，拓宽支持保障性租赁住房的资金来源。二是保障性租赁住房有关贷款不纳入房地产贷款集中度管理。三是加强风险管控，防范好相关金融风险。”上述负责人说。

《指导意见》的发布和实施，是牢牢坚持房子是用来住的，不是用来炒的定位，推动建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度，缓解新市民、青年人住房困难的重要举措。下一步，银保监会、住建部将联合推动相关措施落地实施，形成支持保障性租赁住房发展的合力，促进房地产业良性循环和健康发展。

(责编：罗知之、高雷)

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