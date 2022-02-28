人民网北京2月28日电 （记者李楠桦）据中国气象局消息，近日，中国气象局印发《全力以赴保夏粮丰收气象服务工作方案》（以下简称《方案》），明确今年保夏粮丰收和春耕春播气象服务工作的主要目标是农业气象服务覆盖更加广泛、产品更加精细，其中冬小麦产量预报准确率达98%以上，农村气象灾害预警信息接收率达95%。

夏粮丰收，全年主动，夏粮对确保全年粮食丰收至关重要。据农业农村部介绍，受去年罕见秋汛影响，河北、山西、山东、河南、陕西5个省有1.1亿亩小麦是晚播麦，占小麦播种面积的三分之一，播种时间晚半个月左右。目前，冬小麦面积基本保持与去年相当，但苗情长势复杂。

对此，《方案》明确六项重点任务：

一要坚持因苗施策，做好夏收粮油作物气象服务。联合农业农村部门开展冬小麦关键发育期、促弱转壮气象服务，结合卫星遥感监测等滚动做好夏收作物苗情、长势、产量监测评估。

二要突出服务重点，提前启动春耕春播气象服务。开展分区域、分作物、分灾种的精细化气象服务，加强气候变化对农业影响研究，开展春小麦和大豆适播期预报和适播条件分析，为实现扩春麦、扩大豆目标提供科技支撑。

三要坚持预防为先，做好农业气象灾害风险预警服务。联合农业农村部门，建立分区域、分时段、分灾种和分作物的农业气象灾害监测指标、风险预警指标，及早开展相关预警服务。

四要助力联防联控，全力做好作物病虫害发生发展和防治气象服务。密切监测、及时开展病虫害发生发展和防治气象条件预报服务，为农业农村部门开展统防统治提供有力气象支撑。

五要拓展服务渠道，做好直通式气象服务。充分利用媒体渠道推进气象灾害预警精细化到乡镇、预警信息传播到村到户到人，并通过专家网上直播、深入田间地头等方式科学指导农业气象防灾减灾。

六要强化部门合作，形成工作合力。强化与农业农村、应急管理等部门的联合会商、资源信息共享，同时联合工业和信息化、广电部门持续推动面向农村的预警信息靶向发布、农村大喇叭共享共用工作。

《方案》要求，加强组织领导，明确职责分工，在农作物关键农时季节和重大气象灾害发生时及时派出工作组，对农业气象服务工作开展督促指导，确保各项任务落实落细。

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