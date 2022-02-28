原标题：唐占鑫：六百万针钩织冬奥颁奖花

唐占鑫（中）与团队的小伙伴

冬残奥颁奖花束

“这届冬奥会和冬残奥会的1251束颁奖花束中，有500束是我们做的，出自150多位残疾人朋友之手。”这样的介绍，唐占鑫最近不知说了多少遍，每一次说起，这位北京市脊髓损伤者希望之家（以下简称“希望之家”）创始人都颇为自豪。

颁奖花束是这届冬奥会的创新之一，不再使用传统的鲜切花，选用手工编织的绒线花，不仅蕴含着节俭、可持续的办奥理念，更被人们称为“永不凋谢的奥运之花”。一束颁奖花束由六七种花卉组成，看似简单的成品，背后却蕴藏着很多故事。

结缘

去年8月下旬，北京市残联有关负责人找到唐占鑫，问她们的文创工作室能不能接绒线编织的活儿。唐占鑫一口答应了。

“当残联那边把花束的照片发过来时，才透露这是为北京冬奥会和冬残奥会制作的颁奖用花。我当时特别惊喜，感觉我们特别幸运！”而平静下来后，压力感随之而来，“要在短短几个月里完成几百个花束的任务，我们可以做到吗？疫情防控阶段，如何组织培训？”尽管有些担忧，不容自己多想，唐占鑫迅速投入行动。

首先是按照组织方提供的视频，让有基础的几位老师学会编织、快速打样、送稿、定稿；之后，把动作一一拆解，估算工作量，确定需要的工作时长和编织工人数，寻找有基础的残疾人团队；培训团队，通过优胜劣汰，不断更新、扩大队伍。

而随着日程的推进，唐占鑫发现，问题越来越多，“天天有小事，周周有大事”。

比如，定稿后，组织方运来的是堆满屋子的线圈，而烦琐费时的绕线工作，最初并未列入计划内，需要立刻找人帮忙、抢时间完成；颁奖用花需要采用非遗技艺“海派绒线编织法”，不像正常的专业人员，一些残疾人朋友没有预想的学得快；一片花叶如果不能按时完成，就没有办法和其他花片组装成花枝，每道工序的完成时间如果不能环环相扣地保障，容易“窝工”……

而花束的用途由于涉密，团队里事先只有唐占鑫和几位老师知道，无法用这份特殊的“成就感”激励其他人，“当12月31日解密的时候，大家都说，要知道给冬奥会做花，我们再积极一些，再努力一些，再多做一些呀。”

那段时间，唐占鑫带领团队几乎放弃了所有的休息日，克服重重困难，最终圆满完成了这项艰巨而光荣的任务，共有150多位残疾人和他们的家属参与其中。“一束花束需要钩织1万多针，耗时35~40小时，编织这500束花束共需要600多万针，累计耗时2万多小时。”唐占鑫由衷地对中国妇女报全媒体记者说，“对我们来说，真的是个挑战，但我们完成了！”

收获

冬奥会上，看着获奖运动员挥舞着精巧、美丽的绒线花束，唐占鑫倍感欣慰。回想半年来的经历，她觉得收获满满。

在最初的设计方案中，冬奥会和冬残奥会的颁奖花束都由6种花型组成，包括玫瑰、月季、铃兰、绣球、月桂和橄榄，分别象征着友爱、坚韧、幸福、团结、胜利与和平。唐占鑫当时想，能不能增加一种花卉，来体现残疾人的坚强品质？于是，在唐占鑫和团队的建议下，每束冬残奥会颁奖花束中，多了一朵蓝色的波斯菊。

“能圆满完成这个挑战，是一个巨大的收获。”唐占鑫说，这是一个特别好的历练机会，“我们用实际行动证明了，我们是有能力跟商业团队同台比拼的。”

她同时坦言，“如果未来再接类似的工作，我们会做得更加高效和高质量，从流程把控、人员激励、内部分工等方面，都将会有提升和优化。”她说，比如在流程上，团队中有些小伙伴一个人管很多流程，每天要花费十五六个小时工作。“在长效发展的管理机制中，是不能总是用透支时间或单一人海战术去克服困难的。”唐占鑫总结到。

制作颁奖花束并不是唐占鑫和团队参与的唯一一个冬奥会项目。此前，他们还作为冬奥组委会聘请的无障碍体验员，参与了北京冬奥会和冬残奥会的无障碍建设工作，并为冬奥组委编写了《北京2022年冬奥会和冬残奥会残疾人服务知识手册》。

造血

唐占鑫和小伙伴创办的希望之家成立于2014年，初衷是源于因车祸坐上轮椅的她想让和自己一样的伤友尽快走出悲伤情绪，参与正常社会生活。

希望之家主要服务于脊髓损伤残疾人。在成立之初，唐占鑫听说台湾有类似的社会组织，于是和小伙伴们远赴台湾进行了三个月的学习。他们把学到的方法进行本土化改良，在北京市残联的支持下，采用通过政府购买服务的方式，第一个项目很快落地。唐占鑫清楚地记得，当年第一批50位残疾人朋友中，95%实现了生活自理。如今，8年下来，这个项目持续帮助了800多位伤友。

实现生活自理之后的首要大事，是就业。经过几年探索，唐占鑫发现，互联网就业比较适合这类残障人士。“我们现在的一个重点项目是为中国移动在线公司提供外呼服务，比如，大家收到的中国移动的部分服务电话，很多是我们残疾人朋友在家里打来的。”让唐占鑫欣慰的是，参与这项工作的120多位残障人士组成的团队，每年都是用户满意度最高、投诉率最低的。在就业扶持方面，近年来，希望之家持续为1500多位残障人士提供了职业技能培训。

为了学习到更多的运营管理知识，唐占鑫报名参加了长江商学院的课程。通过不断的学习和实践，她意识到必须通过自身的发展，尽快把靠外部输血的模式变成自我造血，在运营管理上向更加商业化、专业化的方向发展。比如，如何让绒线花项目生根，是开发衍生产品，还是探索更多的相关项目？这是唐占鑫最近想得最多的问题。

未来，唐占鑫要把希望之家发展为更加专业的服务机构。“我们用实力证明了不比别人差。”唐占鑫强调说。（中国妇女报全媒体记者 富东燕）

(责编：李源、董童)