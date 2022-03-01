原标题：芜湖市工业互联网创新应用推广中心正式启动

卡奥斯“工赋芜湖”行动再结新成果。2月25日，芜湖市工业互联网创新应用推广中心正式启动，通过展示平台能力、行业场景及“工赋芜湖”成果，中心将成为芜湖工业互联网产业发展的重要落地载体和对外展示窗口，为企业转型和区域发展提供示范。芜湖市委书记单向前等出席启动仪式。海尔卡奥斯物联生态科技有限公司董事长陈录城在启动仪式上致辞。

自去年5月与芜湖市政府共同开启“工赋芜湖”行动以来，以“1+N+X”的赋能模式为指引，卡奥斯COSMOPlat已打造出汽车、型材等多个垂直行业工业互联网平台，同时跨行业赋能多家中小企业，为芜湖数字经济和工业互联网产业发展提供了务实高效的新路径。

产学研用一体 加速行业应用推广

立足芜湖市核心产业发展需求，芜湖市工业互联网创新应用推广中心依托卡奥斯COSMOPlat平台能力和赋能经验，对芜湖产业发展地图及发展成果，“工赋芜湖”行动的科研创新、推广赋能、人才培育能力等进行立体化展示，将为芜湖加速工业互联网应用推广、推动制造业企业转型升级提供引领与示范。

同时，该中心还联合科研机构、大专院校和核心企业，以卡奥斯COSMOPlat大规模定制模式为载体，从网络、平台、安全体系等多维度开展工业互联网创新研究，为芜湖工业互联网和智能化改造打造顶层智库，推动产、学、研、用一体化发展，促进前沿技术向生产力的有效转化。

深入企业合作 打造多层级赋能实践

启动仪式上，卡奥斯COSMOPlat还与芜湖宏景电子股份有限公司、芜湖创科新材料科技有限公司、中联农业机械股份有限公司等5家企业签约合作，合作内容覆盖数字化工厂、数字化车间建设和行业工业互联网平台建设等，将通过多层级的赋能实践，探索可复制、可推广的数字化转型模式和典型应用场景。

在赋能企业数字化转型方面，以安徽省专精特新冠军企业芜湖创科科技为例，卡奥斯COSMOPlat仅用7天时间为其量身打造数字化工厂解决方案，并为其提供灵活配置、轻量部署的SaaS订阅模式，打消了企业开启数字化转型的后顾之忧，为更多专精特新企业开启数字化转型、实现高质量发展开辟新路径。

在助力产业转型方面，卡奥斯COSMOPlat将携手中联农业机械股份有限公司，依托其农业机械制造经验，共建重型农机行业工业互联网平台，带动农机行业数字化转型发展。

“工赋芜湖”引领 助力区域高质量发展

据介绍，自与芜湖市政府共同开启“工赋芜湖”行动以来，卡奥斯COSMOPlat已与奇瑞、海螺型材等芜湖当地行业头部企业展开深度合作，以自身数字化创新能力和资源配置能力为区域数字经济发展提供助力。

其中，卡奥斯COSMOPlat与奇瑞联合打造的汽车行业大规模定制工业互联网平台海行云上线仅三个月就链接奇瑞上下游375家零部件企业，提高零部件企业不入库率10%，并成功入选2021安徽省级工业互联网双跨平台。下一步，海行云还将助力奇瑞打造两座智联超级工厂，打通企业营销端和研发端，落地汽车大规模定制。

芜湖市工业互联网创新应用推广中心的启动是“工赋芜湖”行动的阶段性成果，更是区域工业互联网发展的下一个起点。未来，卡奥斯COSMOPlat将深化各领域合作，汇聚政、企资源，赋能企业发展，为区域数字经济发展提供更多新业态、新动能，助力芜湖打造安徽工业互联网创新高地。（龙晓平）

(责编：曹淼、李源)