人民网记者 车柯蒙

两会代表委员是党和人民群众沟通的桥梁和纽带，更是感受税收政策脉搏，推动税收改革、促进经济社会发展的重要力量。2022年全国两会召开在即，“代表委员话税收”聚焦我国税收征管改革步伐，带网友感受政策红利落实成效。

“易水砚是我们的传统文化瑰宝，税务部门将一如既往支持易水文化产业发展壮大……”近日，国家税务总局保定市税务局党委副书记、局长胡静走访了全国人大代表、河北易水砚有限公司总经理张淑芬，倾听代表建议，并送上最新税费优惠政策“大礼包”。

易砚，相传始于战国，盛于唐宋，与广东端砚并称“南端北易”，2008年其制作技艺被评为“国家级非物质文化遗产”。近年，在税收等政策的有力支持下，一批文化企业蓬勃发展，易水文化再现昔日光彩。

“企业的快速发展，税务支持功不可没，2021年仅我们旗下易砚企业就实现减税降费15.78万元。”张淑芬表示。税费做减法，服务做加法。记者了解到，当地税务部门组建青年专家团队，为企业量身定制“个性化税收政策清单”，推出无障碍绿色办税通道。受新冠肺炎疫情影响，税务部门又推出“非接触式”办税，搭建智慧税务服务体系。

“听会计说，近年税收政策落地和办税缴费效率不但没有受疫情影响，反而比之前更快捷、更便利。”张淑芬对胡静表示。

近年来，在落实减税降费政策的同时，税务部门从提高服务上下足功夫，为广大纳税人缴费人谋便利。2021年2月24日，全国税务系统按照党史学习教育“我为群众办实事”要求，在广泛征求意见的基础上推出10大类100项便民办税缴费举措。据国家税务总局办公厅主任、新闻发言人黄运介绍，截至2021年底，10大类100项便民办税缴费举措全部落实落地。

“2021年，公司享受各项税费减免约700万元，切实增强了公司可持续性发展的能力。特别是国家出台的税收缓缴政策犹如雪中送炭，让我们把有限的资金投入到设备维护和恢复生产中。”日前，全国人大代表、内蒙古蒙药股份有限公司总工程师邢界红与上门走访的国家税务总局通辽市税务局党委书记、局长周晟座谈时说。

据介绍，2021年11月，通辽市遭遇强暴风雪天气，最大降雪量达102.9毫米。公司一座成品库坍塌，生产车间、制剂车间、原料库房下沉，直接经济损失近2000万元。通辽市税务部门第一时间组织人员到企业察看受灾情况，并协调相关部门为企业自救提供帮助。同时开通办税绿色通道，由专人为企业讲解延缓缴纳税费的相关政策，梳理申请税收优惠需要准备的材料及办理流程，快速办理缓缴税费，让企业及时享受税惠红利。

全国人大代表、吉林敖东药业集团股份有限公司董事长李秀林表示，2021年，税务部门不折不扣落实税收优惠政策，有效减轻企业发展负担，针对企业提出的诉求，税务部门成立专家团队，梳理企业适用的政策，因企制宜，助力企业做好税收筹划，既助力企业健康发展，又规避了税务风险。

“税收服务给我们最大的感受就是便利、安心。”全国人大代表、中车株洲电力机车有限公司董事长周清和表示，近两年，疫情对企业产生的影响远大于预判，但在税收优惠政策的激励下，企业不断优化产业结构，取得了新的发展业绩。

“2020年公司新增了软件开发退税业务，在税务部门一对一精心指导下，当年就享受了增值税减免500余万元，去年又增至3000余万元，这些税收减免为轨道交通的转型升级注入了新活力。”据周清和代表介绍，近年来，株洲税务部门秉持“专业化管理+个性化服务”的理念，在服务手段、服务方式上不断创新升级，面对公司分支机构众多、涉税业务纷繁复杂情况，税务部门组织专业团队实施“一户一册”“一户一策”定制服务，为企业开展涉税风险“健康体检”，帮助企业充分享受政策红利，为制造业轻装上阵、高质量发展注入动力。

相关阅读：

“代表委员话税收”系列报道之一：税收红利落实落细 有效激发企业创新活力

“代表委员话税收”系列报道之二：政策红利精准“滴灌” 中小微企业发展底气足

“代表委员话税收”系列报道之三：税收营商环境持续优化 厚植市场主体发展沃土

“代表委员话税收”系列报道之四：税收红利落地见效 乡村振兴“蹚出”新路子

(责编：李楠桦、高雷)