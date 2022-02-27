人民网记者 车柯蒙

两会代表委员是党和人民群众沟通的桥梁和纽带，更是感受税收政策脉搏，推动税收改革、促进经济社会发展的重要力量。2022年全国两会召开在即，“代表委员话税收”聚焦我国税收征管改革步伐，带网友感受政策红利落实成效。

全国人大代表、重庆市劳动模范、酉阳县桃花源街道天山堡村村委会主任冉慧所在的天山堡村紧挨酉阳土家族苗族自治县桃花源景区，坐落在海拔1100米至1600米的高山上，是土家族聚集的村落。

多年前，该村因地处高山、交通不便、基础条件落后，进村如同上“天山”一样，因此得名天山堡村。2014年，冉慧被选为天山堡村村委会主任后，带领村民们在盘活山水资源，探索乡村旅游，发展蔬菜、水果、中药材等特色产业，带动当地群众增收。

“我们有4户村民经营农家乐，在旺季每户日均收入上千元。他们都是个体户，国家通过税收减免最大程度让利给这类市场主体。”冉慧向记者介绍，天山堡村目前有2户集体经济、4户农家乐，发展了200亩高山蔬菜、200亩经果林、200亩中药材等经济作物，这些涉农企业增值税基本全免，这是对乡村产业发展最直接的支持。

巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，是“十四五”时期经济社会发展主要目标之一。2021年8月，国家税务总局印发《关于在巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中积极贡献税务力量的通知》，从六个方面对税务系统巩固拓展脱贫攻坚成果、促进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接提出明确要求。

各地税务部门积极发挥税收职能作用，不断落实落细一系列支持乡村振兴的税费优惠政策，持续深化税收领域“放管服”改革，通过政策扶持、上门服务和“银税互动”等方式，积极发挥税收助农惠农作用，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贡献税务力量。

在广西，六堡茶产业发展迅速，从昔日偏居一隅的“侨销茶”发展为如今“畅销茶”，呈现产销两旺、量价齐升、高速发展的良好势头。

“国家出台的涉农税费优惠政策针对性强，为企业发展和乡村振兴作出了很大贡献。”全国人大代表、苍梧县六堡镇山坪村党支部书记祝雪兰表示，税务部门对六堡镇、对六堡茶产业发展提供的良好营商环境以及各项优惠政策的扶持，让瑶乡茶农有了更好的种植和发展六堡茶的机会，使得六堡镇的茶产业稳健蓬勃发展。

据了解，2021年，梧州市税务部门全力开展“春雨润苗”专项行动，将税费优惠政策“大礼包”送到茶企，为茶农茶企增资减负，梧州市苍梧县辖区共160多户茶企享受税费优惠政策减免税费累计100多万元。

全国人大代表、重庆谭妹子金彰土家香菜加工有限公司（以下简称“谭妹子”公司）董事长谭建兰被人亲切的称为土家“辣妹子”。

2004年，她看准石柱县大力发展辣椒产业的时机，开始经销辣椒，最初是进行辣椒的初级加工，以家庭作坊式进行生产。2008年，随着国家不断加大“三农”支持力度，她决定改变经营模式，成立了谭妹子金彰土家香菜加工有限公司和三红辣椒专业合作社，以“公司+合作社+基地+农户”的模式扩大规模。合作社主要负责辣椒种植、为农户提供技术指导、从农户处保底收购辣椒。“谭妹子”公司则将收购的辣椒加工成干辣椒、辣椒酱、火锅底料等调味产品。就这样，“辣妹子”蹚出新路子，实现新布局。

“从脱贫攻坚到乡村振兴，产业发展是关键。税收优惠等各类政策支持，让乡村营商环境越来越好，我们扎根乡村发展的信心也更足。”谭建兰表示，自创业以来，企业享受到农业项目所得减免征收企业所得税、西部大开发企业所得税优惠、重点群体创业就业等各类税费优惠政策。仅2021年，谭建兰经营的3家企业累计享受各项税费优惠41.3万元。

全国人大代表、普安县茶源街道细寨布依人家合作社理事韦波的家乡在贵州省普安县曾是国家级贫困县。

2013年，韦波与妻子创办了全县第一家纯手工布依族服饰加工厂，并带领众乡亲发展布依族服饰刺绣产业和茶产业等特色产业，助力家乡脱贫脱困，助推乡村振兴。

“创办企业以来，我们享受到西部大开发、农业项目所得减免企业所得税、重点群体创业就业、更大规模减税降费等多项税费优惠政策，仅在2021年，税收优惠政策就为我们省下近10万元。”韦波表示。

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(责编：孙红丽、吕骞)