2022年春运期间首都机场共运送旅客超206万人次
2022年02月27日09:04 | 来源：人民网
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春运期间首都机场总体运行平稳有序。受访者供图
人民网北京2月27日电 （记者乔雪峰）记者从北京首都国际机场获悉，2022年春运期间（1月17日至2月25日），首都机场总体运行平稳有序，共保障航班2.39万架次，运送旅客206.17万人次。
数据显示，首都机场春运节前客流高峰日分别出现在1月17日（春运首日）和1月28日（腊月二十五），客流量分别约5.44万人次和5.29万人次；客流最低点出现在2月1日（正月初一），当天客流量约1.48万人次；节后客流高峰出现在2月16日（正月十六），当天客流量约8.85万人次，这也是今年春运期间的客流最高峰。
首都机场相关负责人表示，结合今年春运特点，首都机场重点做好老年旅客等特殊群体的出行服务。在航站楼入口设置“无健康码”分流通道标识，安排工作人员帮助登记；在问讯柜台、爱心休息区设置“爱心百宝箱”，配有急救药品、血压仪、血糖仪等用品；设立安检“无障碍通道”，方便老人、幼儿、孕妇及其他身体不适的旅客快捷过检；在机场巴士和快轨售票处均设置人工售票窗口，安排专人协助老年旅客出行扫码、电子购票、搬运行李；上线关怀版小程序/APP，推出爱心陪伴、轮椅陪伴、冬衣寄存、免费电瓶车等“一站式”老年旅客专属服务。
该负责人指出，首都机场3号航站楼已从2月25日零时起恢复向公众开放，提醒广大旅客关注航空公司发布的航班动态信息，以免影响行程安排。
(责编：孙红丽、吕骞)
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