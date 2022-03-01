国民经济持续恢复 民生保障有力有效
解读2021年国民经济和社会发展统计公报
国内生产总值（GDP）达114.4万亿元、人均GDP突破8万元、最终消费支出贡献率为65.4%……
国家统计局28日发布的2021年国民经济和社会发展统计公报显示，2021年，面对百年变局和世纪疫情，全国上下共同努力，我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，实现了“十四五”良好开局。
国民经济持续恢复，发展协调性稳步提升
公报显示，2021年，我国GDP比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%，在全球主要经济体中名列前茅；经济规模突破110万亿元，达到114.4万亿元，稳居全球第二大经济体。人均GDP突破8万元。
“2021年，按年平均汇率折算，我国经济总量达到17.7万亿美元，预计占世界经济的比重超过18%，对世界经济增长的贡献率达到25%左右。”国家统计局副局长盛来运说。
据介绍，我国持续深化“放管服”改革，稳步推进高标准市场体系建设，不断强化创新驱动，科技促发展作用日益增强。
公报显示，2021年我国发展新动能增势良好。规模以上高技术制造业增加值比上年增长18.2%，快于规模以上工业8.6个百分点；战略性新兴服务业企业营业收入比上年增长16.0%。
节能减排扎实推进。2021年，全国万元国内生产总值能耗比上年下降2.7%，重点耗能工业企业单位电石综合能耗下降5.3%，万元国内生产总值二氧化碳排放下降3.8%。
亮眼成绩来之不易，更需保持清醒头脑。18.3%、7.9%、4.9%、4.0%……2021年持续放缓的季度增速，既有上年基数影响，也凸显经济运行面临压力。
既要正视困难，更要增强信心。按两年平均算，一、二、三、四季度经济分别增长4.9%、5.5%、4.9%、5.2%，四季度两年平均增长率比三季度还高一些；从环比增速看，四季度比三季度加快0.9个百分点，经济企稳态势逐步显现。
高水平开放纵深推进，对外经贸合作加强
“百年变局和世纪疫情冲击下全球经贸合作遭遇逆流，我国顶住压力，坚定不移扩大对外开放，持续拓展对外开放范围、领域和层次，致力维护全球产业链供应链稳定，推进共建‘一带一路’，为全球合作发展注入新动力。”盛来运说。
对外贸易量增质升。2021年货物进出口总额39.1万亿元，比上年增长21.4%，按年平均汇率折算已超过6万亿美元，连续5年蝉联全球货物贸易第一位。贸易新业态蓬勃发展，2021年跨境电商、市场采购出口额分别比上年增长24.5%、32.1%。
公报显示，2021年，我国实际使用外商直接投资金额1.1万亿元，比上年增长14.9%，首次突破1万亿元，其中服务业、高技术产业实际使用外资分别增长16.7%、17.1%，利用外资结构不断改善。
共建“一带一路”走深走实。2021年，我国对“一带一路”沿线国家进出口额11.6万亿元，比上年增长23.6%；中欧班列开行量超过1.5万列，增长22.0%。
自贸区建设扩围提效。制度型开放高地建设成效显现，2021年，综合保税区、自由贸易试验区、海南自由贸易港进出口额分别比上年增长24.3%、26.4%、57.7%。
然而，亮眼数据背后，并非没有隐忧。芯片短缺、运费高位徘徊、原材料价格上涨，见订单不见效益、有单不敢接——对于去年登上高“坡”的外贸企业而言，今年面临的挑战较为艰巨。
专家分析，多重压力下，今年我国稳外贸仍然具有有利条件，区域全面经济伙伴关系协定生效实施、跨境电子商务综合试验区再扩围，外贸新业态新模式加速发展，成为拉动经济增长新引擎。
民生保障有力有效，人民生活不断改善
公报显示，2021年全国居民人均可支配收入35128元，比上年实际增长8.1%，快于人均GDP增速，与GDP增速同步。
值得注意的是，脱贫县居民收入快速增长。2021年，脱贫县农村居民人均可支配收入14051元，比上年名义增长11.6%，实际增长10.8%，快于全国农村居民人均可支配收入增速。
教育文化体育繁荣发展。2021年，九年义务教育巩固率、高中阶段毛入学率均比上年提高0.2个百分点。全民健身条件持续改善，2021年末，全国体育场地397.1万个，比上年末增加25.8万个。
健康中国稳步推进。2021年末，全国医疗卫生机构、医疗卫生机构床位、卫生技术人员分别为103.1万个、957万张、1123万人，分别比上年末增加0.8万个、47万张、55万人。
社会保障网织密织牢。2021年末全国基本养老保险覆盖超10亿人，基本医疗保险覆盖超13亿人。
经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，一些地方财政收支和保民生压力加大，市场主体特别是中小微企业、个体工商户困难增多……展望2022年全年，中国经济仍面临诸多挑战，仍需爬坡过坎。
盛来运说，要坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，积极推出有利于经济稳定的政策，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。
新华社北京2月28日电
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