记者叶昊鸣

交通是我国现代化的开路先锋，关系国计民生，服务亿万群众。

如何扎实推进交通强国建设？如何稳定国际物流供应链保通保畅？如何更好服务老百姓生活？在28日举行的国新办新闻发布会上，交通运输部部长李小鹏等有关负责人进行回应。

“努力当好中国现代化的开路先锋”

高铁营运里程超4万公里、高速公路运行里程超16.8万公里、高等级航道里程达到1.62万公里、全国颁证民用运输机场达248个、城市轨道交通运营总量超8000公里……2021年，我国交通运输实现高质量发展，全国交通运输业“十四五”开局良好。

2022年我国交通运输领域重点工作有哪些？李小鹏表示，将加快建设“6轴7廊8通道”国家综合立体交通网主骨架，加快形成“全国123交通出行圈”和“全球123快货物流圈”，完善综合大通道，同时深化行业改革，扩大开放合作，优化营商环境，培育交通文明，出台评价指标体系等。

在重点工程方面，交通运输部副部长戴东昌表示，在陆路交通方面，将加强出疆入藏、沿江沿海沿边等战略骨干通道建设，推进高速公路待贯通路段和瓶颈路段扩容改造，推进川藏铁路及配套公路、深中通道等重大项目；在水陆交通方面，将推动平陆运河工程、小洋山北港航设施工程、宁波舟山国家大宗商品储运基地港航设施工程以及长江干线航道畅通工程。同时，稳步建设支线机场和通用机场，推进一批综合交通枢纽建设。

李小鹏表示，2022年预计将新增铁路新线3300公里以上，新改扩建高速公路8000公里以上，新增及改善高等级航道700公里以上，新增颁证民用运输机场8个。“我们将全力以赴加快建设交通强国，努力当好中国现代化的开路先锋。”

“要保障进口货物进得来、出口货物出得去”

安全稳定、畅通高效的物流服务体系，是推进高质量发展和服务构建新发展格局的重要保障。

数据显示，2021年，我国完成港口货物吞吐量155.5亿吨，同比增长6.8%，其中港口外贸货物吞吐量47亿吨，同比增长4.5%；完成港口集装箱吞吐量2.8亿标箱，同比增长7%，其中港口外贸集装箱吞吐量1.6亿标箱，同比增长7.5%。

全年开行中欧班列1.5万列、发送货物146万标箱；开行国际货运航班20万班；完成国际航线货邮量266.7万吨、国际及港澳台快递21亿件；完成国际道路运输4600万吨……李小鹏在发布会上列举的数字，反映了我国交通运输货物畅通。

重点物资保通保畅对于社会稳定发展具有重要作用。李小鹏说，2022年将加强不同运输方式统筹调度，拓展国际物流通道网络，确保能源、粮食、矿产等重要物资运输高效畅通。

企业是供应链的重要环节。李小鹏表示，清理、规范各类不合理的收费，加快推进政府间、部门间、企业间物流信息交互共享，同时引导供应链上下游企业加强战略合作，加快培育具有国际竞争力的物流企业。

“加快构建开放共享、覆盖全球、安全可靠、保障有力的国际物流供应链体系，要保障进口货物进得来、出口货物出得去。”李小鹏说。

“以更优质的交通服务来助力人享其行、物畅其流”

服务人民，是交通运输的出发点和落脚点。

发布会上，李小鹏公布了一组数据：2021年完成营业性客运量83亿人次，其中铁路26亿人次，公路51亿人次，水路1.6亿人次，民航4.4亿人次。同时，在粮食、煤炭、天然气等重要物资运输和鲜活农产品、疫苗等防疫物资运输方面，也做到了安全高效。

在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面，李小鹏说，2021年完成脱贫地区公路投资超过8000亿元，新改建农村公路超过16万公里，实施农村公路修复性养护工程19.1万公里。

出行安全也是社会关注的重点。李小鹏说，2021年铁路没有发生重大及以上事故，公路水路安全生产事故起数和死亡人数双下降，民航持续安全飞行时间突破1亿小时，邮政快递领域没有发生较大及以上安全事故，同时开展了1990次海上搜救行动，成功搜救中外遇险船舶1171艘、人员13928人。

聚焦人民群众“急难愁盼”，抓好安全生产、疫情防控、保通保畅。李小鹏说，下一步将持续推进道路客运电子客票、交通一卡通互联互通、便利老年人出行、高速公路充电桩建设、安检互认等。“努力建设人民满意交通，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，以更优质的交通服务来助力人享其行、物畅其流。” 新华社北京2月28日电

(责编：王震、陈键)