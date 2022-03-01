记者何欣荣、周蕊

上海虹桥商务区夜色。新华社记者 方喆摄

去年2月，国务院批复《虹桥国际开放枢纽建设总体方案》。一年来，在长三角三省一市的共同推动下，总体方案明确的29项政策措施落地26项。虹桥国际开放枢纽“一核两带”全域生产总值达到2.58万亿元，以长三角不到2%的区域面积，贡献了近10%的经济总量。

根据总体方案，虹桥国际开放枢纽覆盖沪苏浙的14个区县。在布局上，以上海虹桥国际中央商务区为核心，包括向江苏苏州延伸的北向拓展带和向浙江嘉兴延伸的南向拓展带，总面积达7000平方公里。

自去年进入全面实施阶段以来，虹桥国际开放枢纽不断做强商务、会展、交通等核心功能。在距离进博会举办场馆——国家会展中心（上海）不远处的虹桥进口商品展示交易中心内，一个直播产业园即将拔地而起。据介绍，今年直播带货的不少商品将会是进博同款展品，直播经济有望成为进博会“展品变商品”的助推器。

虹桥国际中央商务区相关负责人介绍，最新启动的虹桥进口贸易促进创新示范暨进宝汇直播赋能数字经济项目，将进一步承接进博会溢出效应，助力直播电商和跨境电商生态进一步有机融合，加速形成进口商品集散生态圈。

作为虹桥国际开放枢纽核心承载区，2021年虹桥国际中央商务区税收收入同比增长29.1%，高于上海全市10个百分点以上；2021年，虹桥综合交通枢纽总客流量达到3.17亿人次，同比增长18.9%。得益于虹桥国际中央商务区与南北拓展带之间的“一小时通勤圈”，沪苏、沪嘉同城化态势进一步显现。以“虹桥总部+腹地基地”“虹桥贸易+腹地物流”“虹桥商务+腹地休闲”为特征的布局模式，成为很多市场主体的自发选择。

“一年来，三省一市加快把‘大虹桥’开放势能转化为发展动能、把政策红利转化为发展红利，有力支撑了长三角经济社会的健康发展。”上海市发展改革委相关负责人表示，通过在长三角区域合作办公室常设秘书处，三省一市已经形成了虹桥国际开放枢纽建设协调推进机制。同时，鼓励各区域对内扩大“朋友圈”，对外共打“虹桥牌”，在比学赶超中推动“大虹桥”联动发展。

作为一种全新的开放形态，如何持续建设完善国际开放枢纽，是一道需要在实践中摸索的“开放题”。华东师范大学城市发展研究院院长曾刚说，虹桥国际开放枢纽建设还存在系统性不强的问题。未来要提高三省一市在标准统一、法规衔接等方面的协调程度，充分发挥社会力量、市场力量在跨区域合作中的作用，持续推动“上海虹桥”向“长三角虹桥”的跨越。 新华社上海2月28日电

(责编：王震、陈键)