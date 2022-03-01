为推动全国农业农村系统干部深入学习贯彻习近平总书记关于三农工作的重要论述，准确把握党中央关于全面实施乡村振兴战略的各项决策部署，促进年度重点工作任务落实，2月28日，全国农业农村系统“网上冬训行动”（以下简称“冬训”）全面启动。此次“冬训”由农业农村部人事司主办，农业农村部管理干部学院具体承办，依托“崇农云讲堂”平台组织实施。

本次培训为期3周，围绕全国农业农村系统年度重点工作“四件要事、六项任务”开设74门视频课程，由部领导及19个司局和派出机构、3个部属事业单位、3家涉农金融机构50余位司处级干部和专家讲授。今年“冬训”在覆盖省、市、县三级农业农村部门干部的基础上，进一步将培训对象延展到乡镇干部，面向西藏自治区、新疆维吾尔自治区和160个国家乡村振兴重点帮扶县增设“乡镇干部班”，总规模近2万人。培训充分发挥“互联网+培训”优势，实现随时学习、随地学习，聚焦乡村振兴工作热点开展“冬训论坛”，搭建政策制定者和执行者的信息直通车。

学员们表示，要牢牢把握“冬训”主题和重点，弘扬优良学风，扎实深入学习，学出政治站位，学出责任担当，学出能力本领。要坚持学用结合，把政策掌握、认识提高、工作促进、任务落实作为学习成效的检验标尺，紧密结合岗位实际，边干边学、边学边干，把学习成果内化为做好本职工作的素质能力，转化为推动事业发展的生动实践。

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