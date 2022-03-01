新华社济南2月28日电（记者张昕怡）“哒哒哒哒……”在山东济宁嘉祥县一家手套厂的车间，近百台缝纫机齐开动，密集针脚快速落下，每道工序一丝不苟。初春，本应是手套销售淡季，厂内生产氛围却异常火热。

“北京冬奥会的成功举办，让我们看到了民众对冰雪运动的热情，对冰雪运动服饰、装备的消费拉动作用极为显著。”山东建华中兴手套股份有限公司董事长陈建华说，手套属于快消品，随着国内冰雪运动的不断发展，生产空间会越来越大。

山东嘉祥县是植棉大县，发展手套产业具有天然的资源优势。全县现有手套生产加工及配套企业300多家、加工户1500余户，被誉为“手套名城”。

在其生产的手套品类中，滑雪手套是一抹亮色。据介绍，嘉祥全县滑雪手套产量占全国市场份额高，产品远销海外30多个国家和地区。

“在北京冬奥会之前，我们的产品销售以出口为主，占生产总量的八成，甚至更多。”山东建华中兴手套股份有限公司副总经理陈旭说，冬奥会拉动冰雪运动发展，需求侧的变化让企业转变策略，“今年的订单量达到历史之最，国内市场让我们更有信心。”

“90后”陈旭从英国学成归来，想要把技术创新应用于企业生产。他成功“跨界”，应用超高分子聚乙烯加氨纶面料制造出防切割滑冰服，独特的面料使产品在防切割的同时兼具弹性和灵活，助力冰雪健儿赛出佳绩。

据统计，在冬奥会期间，该企业自主研发的50套防切割滑冰服完成量产，交付山东省滑冰队训练使用。

山东具有完善的制造业基础，不断提升的创新水平和制造能力也为山东发展冰雪产业提供了有利条件。今年北京冬奥会上，中国第一台自主研发的雪蜡车正式“服役”，为运动员提供全面速度保障，这台“助攻神器”正是山东制造。

在冰雪比赛中，竞速竞争激烈，分秒必争，要不断为滑雪板打蜡才能提高速度，雪蜡车在其中起到关键作用。车上热身区、雪板打蜡区、雪板储存区、工作临时休息区、富氧休息娱乐区、雪蜡储存区、卫生淋浴间七大功能区域一应俱全，除了提速，更是成了运动员备战、休息的“加油站”。

山东省工信厅轻工纺织产业处处长管晓艳介绍，山东开展联合攻关，组成1000多人的项目团队，只用了不到一年时间就研制出具有完全自主产权的雪蜡车，打破国外垄断，填补了国内冰雪装备的一项空白。

数据显示，山东从事冰雪运动相关企业数量位居全国前列，济宁、青岛、威海、德州等多个城市都分布着冰雪运动装备制造领域的佼佼者。山东省政府2月发布数据显示，全省主营冰雪运动业务的市场主体达到153家，全省冰雪运动产业总体规模超过33.49亿元，其中运动装备制造19.54亿元，占比58.35%。

手套生产车间里，陈旭检查完一批刚下生产线的滑雪手套。“上半年的订单已经排满，下半年我们准备投入一些精力研发新材料、新产品。”

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