发改委等部门赴大商所联合调研加强铁矿石市场监管
2022年03月01日09:07 | 来源：新华社
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新华社北京2月28日电（记者谢希瑶）记者28日从国家发展改革委获悉，为加强铁矿石现货和期货市场联动监管，近日国家发展改革委价格司、财金司与市场监管总局价监竞争局赴大连商品交易所开展联合调研。
据了解，调研组与大连商品交易所召开专题会议，分析近期铁矿石市场运行情况，共同排查现货和期货市场异常交易行为，研究加强铁矿石现货期货市场联动监管和市场建设等相关工作。
参会部门与大连商品交易所一致表示，将持续强化现货和期货市场日常监管，着力加强穿透式监管，依法严厉惩处违法违规行为，切实维护正常市场秩序，保障铁矿石市场价格平稳运行。
今年以来，铁矿石市场供需总体稳定，港口库存持续上升至多年高位，但价格出现大幅上涨的异常情况，存在炒作成分，对此国家发展改革委多次就加强铁矿石价格调控监管发声，并会同有关部门深入调查，加强铁矿石价格调控监管。
记者注意到，根据中国铁矿石价格指数，2月28日进口铁矿石（62%）直进价格为138.29美元/吨，相比今年以来2月10日最高位152.46美元/吨呈回调态势，近10天小幅震荡运行。
(责编：王震、陈键)
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