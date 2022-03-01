新华社上海2月27日电（记者龚雯）记者近日从上海市经济和信息化委员会获悉，2021年上海的全市工业增加值、软件和信息服务业营收、三大先导产业总规模、在手投资总额4项首次共同实现“万亿级”突破。2022年，上海将强化新赛道布局和终端带动，让更多“智造力”变成“生产力”。

数据显示，2021年上海全市工业增加值首次突破万亿元大关，达到1.07万亿元；软件和信息服务业营收超1.26万亿元，同比增长超15%，为全市GDP增长贡献40%；集成电路、人工智能、生物医药三大先导产业总规模超1.2万亿元，同比增长超18%；此外，全市在手投资总额达1.3万亿元。

不仅宏观经济数据亮眼，微观层面的提速增效也十分吸睛，比如世界首条35千伏公里级超导电缆示范工程投运；新增获批8个一类创新药；上海科创板上市企业61家，总市值1.3万亿元；在线新经济主要企业营收同比增长40%。

上海市经信委主任吴金城表示，虽然经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，但是只要能抓住机遇、率先破局，就能站在产业和信息化发展新的高位上。

如何在上海GDP迈过4万亿元大关后，继续让产业经济发光又发热？吴金城表示，一方面要稳住汽车、电子、机械等产业“基本盘”，围绕集成电路、生物医药、人工智能，打造世界级产业集群；另一方面要聚力新赛道，挖潜数字经济、绿色低碳等，以及提升智能网联汽车、服务机器人、智能家居等终端带动，增强经济发展动能。

近日，上海市相关单位与天合光能股份有限公司在沪签署战略合作框架协议，围绕智慧能源基础共性技术前沿攻关、绿色低碳技术创新和场景应用等合作对接，助力上海加快布局新赛道，打造产业新高地。

根据目标，2022年上海力争规上工业增加值同比增长超5%，软件和信息服务业营收同比增长20%，数字经济核心产业增加值占GDP超13%，推动经济实现质的稳步提升和量的合理增长。

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