交通连成“一张网”，推进产业“一盘棋”
廊坊北三县与北京通州区合作打造一体化高质量发展示范区观察
新华社石家庄2月28日电（记者齐雷杰、张骁）去年底，连通河北廊坊大厂回族自治县和北京通州区的厂通路，在京冀两地同步开工建设。这条路按照一体化设计、建设、管理的新模式推进，预计2024年竣工。
“厂通路通车后，大厂回族自治县到北京城市副中心核心区距离将缩短约4公里，为群众往返两地提供更多选择。”北京市交通委员会公路建设处处长秦海涛说。
这是廊坊北三县（三河市、大厂回族自治县、香河县）与北京通州区加快交通互联互通的一个缩影。作为河北最大的“飞地”，北三县与通州区只有一河相隔。聚焦北京“摆不下、离不开、走不远”的功能和产业，北三县主动承接非首都功能疏解，加快交通、产业、公共服务等对接协作，携手通州打造一体化高质量发展示范区。
畅通“主动脉”，打通“微循环”，北三县与通州区加快构建互联互通的一体化交通体系，潮白河两岸越来越紧密地连接在一起。
三河燕郊西出口立交枢纽通车；京冀首条跨省市地铁——北京地铁平谷线建设有序推进；串联通州区和北三县的京唐城际铁路将于2022年建成；厂通路、三河神威北大街、香河安石路和通宝路4条跨界骨干道路，在京冀合力推进下均进入实质性实施阶段，其中厂通路和安石路开工建设；北运河北京段和廊坊段同步实现旅游通航；密涿高速北延与京平高速对接工程今年将开工建设……
交通“一张网”，推进产业“一盘棋”。
“公司去年3月签约，5月投产，当年就成为规上企业。”专显（河北）科技有限公司总经理王剑波说，公司从北京搬到香河机器人小镇后，拎包入住，快速投产。目前，香河机器人小镇已签约企业150多家，逐步形成产业链条不断完善的机器人产业集群。
近年来，廊坊北三县与北京多次共同举办项目推介洽谈会等招商引资活动，推动非首都功能疏解和产业协作。其中，2021年两地签约合作项目82个，总投资877亿元。中冶总部基地、华海云谷云计算数据中心、国家京剧院文旅融合产业化基地等一批重点项目加快建设。
产业协作是推动京津冀协同发展的重要引擎，也是牵住疏解北京非首都功能这个“牛鼻子”的关键。根据有关规划，廊坊明确了“科创燕郊、智造三河、商务大厂、文旅香河”的县域经济定位，积极构建“北京研发设计、廊坊转化配套”的产业链协作新格局。
“这里区位优越、配套完善，适合高端材料企业发展。”落户三河燕郊的有研稀土高技术有限公司有关负责人说。近年来，三河打造了兴远高科、谊安医疗等27个科创园，入驻科技型企业860多家，来自北京的企业占6成以上。
大厂回族自治县引进中国人民大学文化创意产业园、数字经济总部商务区等产业项目80多个，高新技术企业和科技型中小企业数量持续增长。
未来，北三县将聚焦新一代信息技术、智能制造、数字经济等重点领域，推动北京科技资源向北三县延伸。依托北京科创资源优势，北三县将携手北京，共建燕郊北部科学城等平台，吸引北京更多科技成果孵化转化产业化，构建分工合理、上下游衔接的一体化现代产业体系。
三河燕达金色年华健康养护中心入住近5000名老人，95%来自北京。香河大爱城吸引了京津等地一批老人颐养天年。北京环卫、热力、水务等“京标服务”加快覆盖北三县全域。453项高频便民事项、70项政务服务事项实现“区域通办”……
公共服务共建共享是促进区域协同发展的重要支撑。近年来，北京城市副中心积极推动公共服务在北三县延伸布局，养老、教育、医疗等领域协作日益深化。
潞河医院、通州区妇幼保健院、东直门医院通州院区等医疗机构，与北三县医疗机构组建医联体。北京潞河中学三河校区挂牌成立，中国人民大学附属中小学大厂校区项目有序推进，北京优质教育资源辐射北三县。
“未来，北京城市副中心作为京津冀协同发展的桥头堡，将在首都都市圈建设中发挥引领带动和支撑作用。我们将围绕实现‘统一规划、统一政策、统一标准、统一管控’一体化发展目标，协同联动，带动北三县发展，共同打造一体化高质量发展示范区。”通州区发改委协同科负责人说。
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