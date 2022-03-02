人民网记者 车柯蒙

2021年是“十四五”规划和第二个一百年奋斗目标的开局之年。过去一年，全国人大代表、全国政协委员心系国是、情系民生，汇聚民意、凝聚力量，交出了一份份精彩的履职答卷。经济民生采访部从3月1日开始推出《代表委员履职这一年》栏目，采访来自政府部门、行业机构以及一线基层的代表委员，走近即将参加全国两会的代表委员，追寻他们的履职脚步，倾听他们的履职心声。

工作中的戴天方（左三）。受访者供图

走进中国航天科工集团第三研究院二三九厂机械加工车间，机床设备忙碌运转着，无数航天产品的精密工件在这里生产完成。在数控设备操作平台上，全国人大代表、全国劳动模范戴天方正和工友们关注着显示屏上各项切割指令。

戴天方19岁开始与铣床打交道，作为中国航天科工三院二三九厂数控铣工首席技师，戴天方主攻飞航产品舱体加工。在这个领域里，重量控制和精度控制是最核心的两项难题，而他提出的“镗铣结合”减重法，能够将近百公斤舱段的重量精度控制在0.1kg以内。

从技术工人成长为“大国工匠”，戴天方始终关心着技能人才的培育发展。在他看来，作为全国人大代表，要从自己熟悉的领域发现真问题，在科技领域，除了关注处于“金字塔尖”高技能人才，更要关注技能人才中普通的大多数，提升产业工人队伍的整体技能水平。

2019年全国两会上，戴天方呼吁社会给予劳务派遣工更多关注，完善他们的薪酬待遇，增强他们对企业的归属感，充实技能人才队伍；2020年全国两会上，戴天方提出建议，出台政策留住中小微企业中的领军人才。

2020年第一届全国职业技能大赛，戴天方担任北京赛区CAD项目的裁判工作，在与参赛的广大职校生的接触中，他发现了企业与职业院校之间存在着对接不够精准的问题。

2021年，他又带着“以保就业为主线加强青年技能人才培养”的建议出现在全国两会现场。戴天方建议，用工企业与职业技术学校之间的合作，要针对企业生产的实际需求，能够让在校生进行精准学习、有效提升职业技能与素养，这样就业以后，才能更好服务企业的同时体现个人价值，做到个人与企业的双赢。

他的建议也得到相关部委的重视。为促进高端装备产业创新驱动，推动高端装备制造领域高素质技术技能人才培养，2021年11月，中国职业技术教育学会高端装备制造专业委员会正式成立，戴天方也成为高端装备制造专业委员会专家指导委员会委员。

履职四年多来，为何尤其关注人才培养？这与戴天方多年来在科研一线的工作密不可分。

“当前，全球科技竞争日益激烈，要实现高水平科技自立自强，促进产业升级，推动高质量发展，技能人才是重要支撑。”在戴天方看来，技能人才的培养大致存在三个阶段：第一阶段为前5年，是给予期，即企业对技术工人进行培养，技工个人不断充电学习，这时投入和产出可能并不成正比；第二个阶段是5至20年，这是技工技能的平稳输出期，技能能够转化为优质的产品；第三个阶段是20年以上，这时技能的输出会发生转变，虽然身体机能减退，但是经验和知识的累积却达到最佳状态。

“技能人才的培养是一个循序渐进的过程，需要时间和耐心。制造业需要后继有人，如何更好地激发青少年对于制造业的热爱，向制造业强国要经验，促进人才培养和兴趣有机结合，是行业需要思考的问题。”戴天方向记者介绍说，今年，他还将持续关注技能人才培养，切实为我国航天事业做出贡献。

(责编：李楠桦、高雷)