原标题：美团外卖发布六项举措 困难中小商户佣金5%封顶

进入2022年以来，疫情在各地时有发生，中小餐饮商户面临较大的生存压力。政府多次发布纾困举措，倡导各方共同努力、共渡难关。为响应政府号召、帮助受疫情影响严重及经营困难的中小餐饮商户提升“造血”能力，美团外卖从降低成本和开源增收两方面推出一系列举措。

推出佣金优惠举措 助力中小商户降成本

在疫情中高风险地区，中小餐饮商户受到冲击，客流大幅减少。针对疫情中高风险地区以及所属区县日均交易额下降超30%的困难商户，美团外卖将实行技术服务费（佣金）减半优惠，且减半后每单1元封顶，优惠时间从当地被列为中高风险地区之日起，至解除封控后一个月。

此外，全国还有许多经营困难的中小商户，以美团外卖的商户为例，2022年2月外卖交易额低于5000元的商户扩大到54万家。针对完成费率透明化的困难商户，美团外卖会结合经营情况、困难程度进行评估，实行技术服务费（佣金）5%封顶，预计将有超百万商户受益。此外，对以外卖经营为主、特别困难的商户，美团外卖还将进行定点帮扶。

2021年，美团外卖推行了费率透明化试点，技术服务费（佣金）和履约服务费分别计算，其中履约服务费仅在商户使用美团配送服务时产生，如商户自行配送则不会产生。美团外卖此次实行的优惠针对技术服务费部分，是向商户提供信息展示服务、交易服务、商服及客服服务、IT运维等服务而产生的费用。相比较下，履约服务费是根据距离、价格和时段等进行阶梯收取，全部用于承担骑手配送费用、补贴等配送相关成本。

目前费率透明化已覆盖全国70%商户，中小商户获益更为明显。以外卖经营5年以上的老商户“熊猫变当”为例，在更换了新的透明化计费方式后，成本支出明显减少，其中一家月单量1万单左右的分店，每月节省4000元左右成本。2022年，美团外卖将力争实现费率透明化全国覆盖，帮助更多商户“算清账、开好店”。同时，针对目前费率透明化仍在推进过程中的困难中小商户，美团外卖会结合经营情况和困难程度，给予针对性的补贴优惠。

多项措施助中小商户提效增收

对于餐饮商户来说，短期降低成本固然重要，但从长远发展来看，只有具备线上经营思维和能力，才会形成“造血功能”，走得更远。

不熟悉线上规则、缺乏运营技能是外卖经营的痛点。美团外卖2021年推出“外卖管家服务”，为商户提供店铺装修、经营诊断、餐品设计、活动策划、推广营销、运营优化六项线上运营服务，帮助商户提升抗风险能力。2021年数据显示，使用过该服务的商户存活率比没有使用的高出39%。此外，该服务对商户增收有明显成效，数据显示使用过该服务的商户月均交易额提升了79%。

由于能够帮助商户提高抗风险能力和营收能力，2022年美团外卖将扩大“外卖管家服务”覆盖范围，持续投入专项补贴，为中小商户提供10万个免费名额，助其快速提升线上运营能力，开好线上门店。

餐饮商户上线外卖之初，需要备齐线上接单设备，否则将影响经营效率和服务体验。为此，美团外卖将为疫情中高风险地区新上线的中小商户免费提供外卖云打印机，并面向全国经营困难的中小商户赠送3万台出餐宝，在帮助商户节约成本的同时，解决错单、丢单、出餐配送冲突等经营难题，做好每一单生意。此外，美团外卖还将给予新上线的中小商户特殊的流量扶持，帮助经验不足的新商户做好外卖生意。

过去几年，外卖行业发展迅猛，给人们生活带来很大便利。2022年，美团外卖将继续打造与中小商户的沟通服务机制，全年召开100多场商户恳谈会，对平台规则与商户进行充分互动，及时听取中小商户的诉求，从而不断改善服务，及时解决商户在乎的问题。中小商户作为活跃的市场主体，为稳定社会就业、活跃市场经济发挥着重要作用。扶持中小商户成长，是疫情发生以来统筹疫情防控和经济社会发展的重要内容。外卖平台推出降本开源的立体举措，或能更快更好地消除疫情的负面影响，助力中小商户走出“寒冬”。

(责编：董童、李源)