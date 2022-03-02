党的十九届六中全会通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》指出，党的十一届三中全会以后，以邓小平同志为主要代表的中国共产党人，解放思想，实事求是，作出把党和国家工作中心转移到经济建设上来、实行改革开放的历史性决策，深刻揭示社会主义本质，确立社会主义初级阶段基本路线。2021年中央经济工作会议再次强调，必须坚持高质量发展，坚持以经济建设为中心是党的基本路线的要求，全党都要聚精会神贯彻执行，推动经济实现质的稳步提升和量的合理增长。强调坚持以经济建设为中心，不仅是针对当下我国经济发展面临的“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力，实现经济工作“稳字当头、稳中求进”的要求，而且也是一种政治宣示，是坚持社会主义初级阶段基本路线长期不动摇的根本体现，是实现以人民为中心、推动高质量发展的内在要求。

坚持以经济建设为中心是党的基本路线的要求

以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，是社会主义初级阶段的基本路线。坚持以经济建设为中心与改革开放的历史进程、目标与任务要求密切相关。党的十一届三中全会把党和国家工作中心从“以阶级斗争为纲”转移到“以经济建设为中心”，实现了新中国成立以来党的历史上具有深远意义的伟大转折。党的十四大报告指出，坚持党的基本路线不动摇，关键是坚持以经济建设为中心不动摇。党的十五大报告指出，社会主义初级阶段的主要矛盾决定了我们必须把经济建设作为全党全国工作的中心。进入新时代，坚持把发展作为党执政兴国的第一要务，坚持以经济建设为中心，聚精会神搞建设，一心一意谋发展。同时，在坚持以经济建设为中心的基础上更加注重统筹兼顾，更加注重解决好社会发展中的薄弱环节，从而有效地促进各种社会矛盾的解决。

坚持以经济建设为中心，是由我国社会主义初级阶段的基本国情、最大实际、主要社会矛盾所决定的。新时代我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，着力解决好发展不平衡不充分问题，大力提升发展质量和效益，更好满足人民在经济、政治、文化、社会、生态等方面日益增长的需要，更好推动人的全面发展是中心任务。新时代我国社会主要矛盾的变化，并没有改变我们对我国社会主义所处历史阶段的判断，社会主义初级阶段的基本国情、最大实际没有变，中国是世界上最大的发展中国家的国际地位没有变。

坚持以经济建设为中心，是正确把握社会主要矛盾和中心任务，优先解决主要矛盾和矛盾的主要方面的要求。只有牢牢抓住主要矛盾，才能科学把握社会全局，有效解决各种社会矛盾。以经济建设为中心虽然不是发展的全部，但它却是发展的核心。只有坚持以经济建设为中心，大力发展社会生产力，才能解决人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。为此，要坚持以人民为中心的发展思想，推动人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。这要求我们，从人民美好生活需要的多样性、层次性和递增性等方面入手，全方位多层次地动态认识和把握人民美好生活需要，在工作中多关注人民的需要，关怀群众的生活，关切每个人对美好生活的向往，既把握共性又把握特性，抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，不断促进社会公平正义，形成有效的社会治理、良好的社会秩序，使人民的获得感、幸福感、安全感更加充实、可保障、可持续。

坚持以经济建设为中心是建设现代化强国的必然选择

坚持以经济建设为中心，要充分认识到我国经济发展的要素资源条件、组合方式，以及资源配置的效率、方式、产业结构发生的变化。进入新发展阶段，坚持以经济建设为中心的目标是全面建设社会主义现代化国家，主题是高质量发展，动力是改革创新，根本目的是满足人民日益增长的美好生活需要，因此经济发展必须在质的大幅提升中实现量的持续增长。以经济建设为中心是兴国之要，发展仍是解决我国所有问题的关键。只有推动经济持续健康发展，才能筑牢国家繁荣富强、人民幸福安康、社会和谐稳定的物质基础。

坚持以经济建设为中心，要以新发展理念引领推动高质量发展，促使我国经济实力、科技实力、综合国力大幅跃升，经济总量和城乡居民人均收入迈上新的大台阶，关键核心技术实现重大突破，进入创新型国家前列。要积极推进我国基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，建成现代化经济体系，推进文化、教育、人才、体育强国、健康中国建设。要积极推动实现国家治理体系和治理能力现代化，人民平等参与、平等发展权利得到充分保障，推动法治国家、法治政府、法治社会建设。通过有效制度安排，推动人均国内生产总值持续提升，中等收入群体显著扩大，基本公共服务实现均等化，城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小，人民生活更加美好。

我国作为在国际舞台上举足轻重的大国，身处世界百年未有之大变局，面临的挑战更具有复杂性、全局性。为此，要保持清醒头脑，增强忧患意识，发扬伟大斗争精神；要因势利导，顺势而为，紧紧抓住并切实用好我国发展的重要战略机遇期和有利条件，推进社会主义现代化强国建设。

坚持以经济建设中心是高质量推进共同富裕的内在要求

共同富裕是社会主义的本质要求，是人民群众的共同盼望。坚持以经济建设为中心，本质是实现以人民为中心，坚持把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为发展的出发点和落脚点。“十四五”期间，全体人民共同富裕要迈出坚实步伐，2035年，全体人民共同富裕要取得更为明显的实质性进展，让经济社会发展成果更多更公平惠及全体人民，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，促进人的全面发展和社会全面进步，这些都离不开坚持以经济建设为中心。

坚持以经济建设中心，要在高质量发展中持续改善人民生活。若没有高质量发展，没有扎扎实实的发展成果，没有人民生活不断改善，社会主义制度的优越性就会流于空谈。在高质量发展中扎实推进共同富裕，最为广泛有效地调动全社会的积极性能动性，把实现全体人民共同富裕作为奋斗目标。我们打赢了脱贫攻坚战，全面建成了小康社会，历史性解决了绝对贫困问题。但目前我国的人均GDP尚未达到世界平均水平，为14亿人口提供比较好的衣食住行等生活保障，提供基本医疗、教育和养老保障，仍然是党的工作的重中之重。要最大程度地调动和激发人们参与经济建设的热情，凝聚共识、增强信心，让每一项经济政策的制定，都能够准确反映人民的意志。

坚持以经济建设为中心，要尊重经济规律，尊重市场规则，积极鼓励通过合法途径致富的亿万普通的社会主义建设者，创造条件让一切生产要素拥有者的积极性得以迸发，严格保护产权，激发企业家创业创新热情。唯有亿万人民的积极参与，才有我国市场经济的巨大活力。

坚持以经济建设为中心，必须始终坚持基本经济制度

坚持以经济建设为中心，坚持改革开放、坚持四项基本原则，形成公有制为主体、多种所有制经济共同发展，按劳分配为主体、多种分配方式并存，社会主义市场经济体制等社会主义基本经济制度，这是党和人民的伟大创造。我们必须坚持好、巩固好、完善好、发展好社会主义基本经济制度，这是保障在高质量发展中夯实共同富裕的基础。

坚持毫不动摇巩固和发展公有制经济，发挥好公有制经济在高质量发展中的主体作用，支持国有资本和国有企业做强做优做大，增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力；坚持毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，发挥好民营经济在创造财富、提供就业、推动创新创业中的生力军作用，构建亲清政商关系，促进非公有制经济健康发展。理解把握企业家的社会心理特点，了解市场关心什么、担心什么，加强预期引导，提高政策制定水平，做好政策评估、市场沟通，坚持问题导向，积极出台服务市场主体的高质量政策。弘扬企业家精神，充分信任、依靠和尊重企业家，发挥企业家在推动企业创新创业、提高市场竞争力上的重要作用。强化市场监管和反垄断规制，防止资本无序扩张，维护市场秩序，引导资本有序健康发展，为民营企业创造平等法治的环境，让市场参与的主体，特别是数量众多的个体、私营等中小企业主的积极性充分发挥。完善公平竞争的法治环境，进一步放开市场准入，既限制资本任性，又限制权力任性，让企业家对发展有清晰预期。深入推进公平竞争政策实施，真正形成有利于各种所有制经济共同发展的局面，保持经济制度、政策的稳定性和连续性。

坚持以经济建设为中心，要求其他各项工作都服从和服务于这个中心

习近平总书记指出，只要国内外大势没有发生根本变化，坚持以经济建设为中心就不能也不应该改变。这是坚持党的基本路线一百年不动摇的根本要求，也是解决当代中国一切问题的根本要求。作为“五位一体”总体布局，经济、政治、文化、社会与生态文明建设是不可分割、相辅相成、有机统一的整体。“五位一体”不是平均发力，不同时期不同阶段各有侧重，但坚持以经济建设为中心始终不能动摇，其他建设应围绕经济建设为中心展开。经济建设是根本，是政治、文化、社会与生态文明建设的前提或基础，目的是激发群众的创造性、发展社会生产力，为社会主义现代化强国建设奠定坚实的物质基础。

坚持以经济建设为中心，要求在实际工作中，不能以各种借口或方式偏离这个中心。改革开放40多年来的实践探索、历史经验与持续发展的逻辑表明，坚持以经济建设为中心，促进了生产力跃升、经济高速增长，带来了经济社会巨变。以经济建设为中心开展工作，改变了中国命运，也改变了全球政治经济版图，深刻影响了世界发展。正如习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的讲话中所指出的，只有牢牢扭住经济建设这个中心，毫不动摇坚持发展是硬道理、发展应该是科学发展和高质量发展的战略思想，推动经济社会持续健康发展，才能全面增强我国经济实力、科技实力、国防实力、综合国力，才能为坚持和发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴奠定雄厚物质基础。

（作者为中国浦东干部学院教务部主任、长三角研究院执行院长）

来源：上观新闻

作者：何立胜

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