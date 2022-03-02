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两部门发文，动员引导社会组织参与乡村振兴

2022年03月02日09:03 | 来源：新华社
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新华社北京3月1日电（记者齐琪、高蕾）记者1日从民政部获悉，民政部、国家乡村振兴局日前印发文件，动员引导社会组织参与乡村振兴工作。

通知指出，地方各级乡村振兴部门要会同同级民政部门，围绕产业发展、人才培育、特殊群体关爱、乡村治理等领域重点任务落实，深入开展国家乡村振兴重点帮扶县结对帮扶行动、打造社会组织助力乡村振兴公益品牌行动和社会组织乡村行活动。

通过开展专项行动，启动一批社会组织帮扶合作重点项目，打造一批社会组织助力乡村振兴服务的特色品牌，推广一批社会组织参与乡村振兴和对口帮扶的典型案例，在全国范围内形成示范带动作用。

通知明确，要大力表彰在乡村振兴中作出突出贡献的社会组织，通过表扬通报、典型选树、案例宣传等方式，提高社会组织参与乡村振兴的积极性。

要在社会组织评估、评优等工作中增设社会组织参与乡村振兴指标，加大有关分值比重，通过政策引导和激励，激发社会组织参与乡村振兴活力。

(责编：王震、陈键)

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