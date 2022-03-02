记者刘红霞、于佳欣、关俏俏、覃星星

虎年正月初十，天蒙蒙亮，新疆霍尔果斯口岸，中欧班列X8069满载福建莆田的家用电器，缓缓驶出车站，半个来月后，抵达波兰。

几千公里外，贵州毕节，“悬崖下的村寨”化屋村里，青春靓丽的“阿哥阿姐”借助电商直播，让特色苗绣源源不断飞出深山，走向全国。

一切看似如常，却又日新月异。

2022年是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，加快构建新发展格局，中国经济高质量发展将塑造新优势、激发新活力、拓展新空间。

疏通经脉，努力炼就百毒不侵、金刚不坏之身

格局，事关全局。

构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是以习近平同志为核心的党中央根据我国发展阶段、环境、条件变化作出的战略决策，是把握未来发展主动权的战略性布局和先手棋。

战略之后有战术。

——构建新发展格局的关键，在于经济循环的有力畅通。

虎年一开工，四川嘉逸股份有限公司董事长袁志友就召集技术骨干“头脑风暴”，这家主营摩托车出口的公司，正加快研发面向国内市场的产品。

“原来不是没想过出口转内销，但说实话各方面限制不少，难度不小。”袁志友告诉记者，这几年国家支持力度越来越大，国务院办公厅近期还专门印发了《关于促进内外贸一体化发展的意见》，从规则对接到标准认证衔接，每条措施都是“干货”，进一步打消我们“不想转、不敢转、不愿转”的顾虑。

出台《建设高标准市场体系行动方案》，审议通过《关于加快构建新发展格局的指导意见》，破除妨碍生产要素市场化配置和商品服务流通的体制机制障碍……一系列疏通经脉的举措接连落地。

——构建新发展格局最本质的特征，是实现高水平的科技自立自强。

广西柳州，上汽通用五菱汽车股份有限公司的总装车间里，一辆辆色彩绚丽、外形小巧的宏光MINI EV电动车下线。

“虽然遭遇缺芯的困扰，但我们不等不靠，积极实施国产化替代，努力拓展供应渠道，并同清华大学、上海交大等高等院校保持密切合作，尽最大努力维持产业链供应链稳定。”公司总经理助理梅胜军说，今年1月，上汽通用五菱销售11万辆，同比增长18%，其中，出口1.27万辆，增长40.5%。

有力有序推进创新攻关的“揭榜挂帅”体制机制，提高制造业企业研发费用加计扣除比例，培育现代产业链的“链长”……当前，我国国家战略科技力量加快壮大，一些“卡脖子”关键核心技术攻关取得重要进展，产业链韧性得到提升。

——构建新发展格局，必须更好统筹国际国内两个市场、两种资源。

积极推动并率先批准区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），正式申请加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）、数字经济伙伴关系协定（DEPA），连续4年缩减外资准入负面清单，放宽金融、汽车等多领域市场准入……

下好先手棋、打好主动仗。

过去的2021年，我国沉着应对百年变局和世纪疫情，交出了一份极为不易、亮点突出的成绩单，国内生产总值超过114万亿元，稳居世界第二大经济体，构建新发展格局迈出了新步伐，高质量发展基础更为牢固。

攻坚克难，继续用足用好改革这个关键一招

“我欲因之梦吴越，一夜飞度镜湖月。湖月照我影，送我至剡溪……”唐代诗人李白《梦游天姥吟留别》中的意境，如今“更快”照进现实。

新年伊始，杭台高铁开通运行，串起一条“浙东唐诗之路”，首月累计发送旅客近20万人次。

这一全长266.9公里的我国首条民营控股高铁，在超4万公里的全国高铁版图中，只是一小段，却打破了约束民营资本的“玻璃门”，迈出铁路投融资体制改革的一大步。

北京东城区，翠花胡同43号。大红灯笼映照下，“悦宾 中国个体第一家”招牌格外醒目。

晌午，这家1980年就开业的饭馆逐渐热闹了起来。蒜泥肘子、面筋扒白菜、软炸回锅麻辣牛肉……只有十来张桌子的门店里，服务员忙着给客人们上菜。

“最近生意还不错，国家政策也继续给力。”饭馆负责人郭华告诉记者，年前她作为个体工商户代表参加2022年政府工作报告征求意见座谈会，没过多久，国家就推出了面向服务业特殊困难行业的一系列纾困措施，“真是及时雨”。

加快构建新发展格局，离不开大大小小的各类市场主体。百年变局叠加世纪疫情，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。越是形势严峻复杂，越要着力激发市场主体活力，让青山常在、生机盎然。

国家统计局2月28日发布的2021年国民经济和社会发展统计公报显示，全年新登记市场主体2887万户，日均新登记企业2.5万户，年末市场主体总数达1.5亿户。可以说，市场主体过得好不好，直接关系到新发展格局能不能构建得好、构建得快。

应该看到，构建新发展格局，我国是有显著制度优势和坚实改革基础的。党的十八大以来，我国围绕落实新发展理念、推动高质量发展、扩大对外开放推出一系列重大改革举措，形成了一系列理论成果、制度成果、实践成果。

深入推进国企改革三年行动，着眼进一步优化国土空间布局，区域协调发展重大战略纵横联动；着眼更好促进公平竞争，国家反垄断局正式挂牌……去年以来，我国坚持全面深化改革的正确方向，不失时机推进重点领域改革，取得新成效。

“要继续用足用好改革这个关键一招，保持勇往直前、风雨无阻的战略定力，围绕坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化，推动更深层次改革，实行更高水平开放，为构建新发展格局提供强大动力。”习近平总书记的话指明方向。

拓展空间，打造国际合作和竞争新优势

开年之际，外资企业加码布局中国的消息频频传来——

上海举办2022年首场外资项目集中签约仪式，涉及53个外资项目，投资总额54.4亿美元，见证上海继续成为跨国公司全球布局的热门投资地。

渣打集团宣布，未来三年将投资3亿美元到中国相关业务，以把握中国持续开放带来的机遇；

宝马集团宣布，在华晨宝马的股权占比由50%提升至75%，并表示将致力于在中国继续投资。

更大的市场、更有韧性的经济、更开放的姿态和行动，让越来越多外资企业选择深耕中国。

立足国内大市场，推动国内国际市场相互联通——

构建新发展格局，战略基点在于扩大内需，发挥内需潜力。日前，第五届中国国际进口博览会招展工作已全面展开，各国企业参展报名积极踊跃。

“最小心脏起搏器”“最灵活的手术机器人”“会说话的智能锅”……连续举办四届的进博会已成为打通“双循环”、构建新发展格局的“示范窗口”。

坐拥14亿多人口的大市场，中等收入群体超过4亿人，人均GDP连续三年超1万美元……巨大的内需市场是构建新发展格局的底气。

培育建设国际消费中心城市，加快构建高标准现代商贸流通网络，自贸试验区和海南自由贸易港建设如火如荼……立足国内大市场，积极参与国际市场竞争，构建新发展格局步伐正不断加快。

以更高水平开放，打造合作竞争新优势——

“借着RCEP的东风，我们已在越南投资建厂，将业务进一步拓展到更多RCEP现有成员国。”广州海鸥住宅工业股份有限公司副总经理陈巍说。

自2022年1月1日RCEP正式生效实施，越来越多外贸企业像海鸥住工一样，拓展了更大的外贸“朋友圈”，也收获了更多来自RCEP成员国的订单。

重庆，每周从这里出发或途经的中欧班列多达20余列，载满“中国制造”的“钢铁驼队”奔赴更多“一带一路”沿线国家；海南，不到2.3平方公里的洋浦保税港区，已累计注册2700多家企业，更多外资企业选择在这里落户……

继续放宽市场准入，加快推进制度型开放步伐；以更高质量推动“一带一路”建设，促进合作共赢……向着更高起点开放迈进的中国，正与世界携手不断开拓共赢多赢新局面。

踔厉奋发，只争朝夕。

在危机中育先机、于变局中开新局。加快构建新发展格局，我国高质量发展的步伐将愈加坚实、道路将愈加宽广。 新华社北京3月1日电

(责编：王震、陈键)