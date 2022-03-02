新华社北京3月1日电（记者王雨萧、于佳欣）畅通国内国际双循环，必须推动商务高质量发展。稳字当头，我国在促消费、稳外贸、稳外资上将如何进一步发力？如何更好对标高标准国际经贸规则？在1日举行的国新办新闻发布会上，商务部部长王文涛等相关负责人进行了回应。

推动消费持续恢复升级，服务美好生活

消费是经济增长的重要引擎，是人民对美好生活需要的直接体现。去年我国社会消费品零售总额增长12.5%，实物商品网上零售额占比达24.5%。消费重新成为经济增长第一拉动力。

“但我们也看到，去年四季度以来消费下行压力增大，今年稳消费压力不小。”王文涛说，商务部将统筹疫情防控和消费促进工作，千方百计推动消费持续恢复和升级。

王文涛指出，餐饮、住宿、零售等基础性聚集性消费受疫情影响最直接，这些行业的困难也更多，特别是中小企业面临较大生存压力。国家已经出台促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策，要把这些纾困帮扶政策落实到位。

“服务美好生活，打造消费升级平台。”王文涛说，商务部将支持有条件的地方发展首店经济、首发经济，壮大定制、体验、智能、时尚等新型消费，发展绿色健康消费，更好满足人民对美好生活的需要。

此外，商务部还将在做好疫情防控前提下，继续组织开展消博会、汽车嘉年华等系列促消费活动，稳住重点商品消费。

政策适当靠前发力，保产业链供应链稳定畅通

2021年，我国货物贸易进出口规模首次突破6万亿美元，创下历史新高。

王文涛表示，在2021年的高基数背景下，今年外贸压力巨大，形势复杂严峻。全球疫情起伏反复，经济复苏势头不稳，外需市场面临不确定性。此外，原材料、大宗商品供给仍未恢复正常，供应链瓶颈短期内预计难以得到缓解。缺柜、缺工等问题持续困扰外贸企业，原材料价格、运价成本还维持在较高水平。

“我们按照党中央、国务院统一部署，政策适当靠前发力，实施跨周期调节稳外贸、市场多元化、外贸供应链畅通、外贸创新提质等四个专项行动，多措并举稳外贸。”王文涛说，从今年前两个月来看，外贸基本实现“开门稳”。

王文涛说，商务部将推进外贸转型升级基地建设，支持加工贸易稳定发展，深入推进内外贸一体化。推动国际物流、结算畅通，提升贸易便利化水平，促进产业链供应链上下游协作。

在推进外贸创新发展上，将建设完善海外仓网络，推进海外智慧物流平台建设，培育一批离岸贸易中心城市（地区）；建设服务贸易创新发展示范区，打造一批全球贸易数字化的领航区，同时发展绿色贸易。

保稳促优，加大吸引外资力度

“近两年受疫情影响及全球产业链供应链布局调整，全球跨国投资波动还是很大。但中国利用外资始终保持稳定增长。”王文涛说，2021年中国吸收外资首次突破1万亿元人民币，近十年来首次实现两位数增长。

王文涛表示，商务部将进一步放宽外资市场准入，同时发挥好一些开放平台的招商引资作用，利用重大展会促进更多项目对接，吸引项目签约落地。

“近年以来，我国利用外资的结构总体持续优化，但我们也注意到，制造业引资规模和占比出现下降趋势，2021年规模比2019年减少了4.6%，制造业引资比重下降到19.4%，这要引起高度重视。”王文涛说。

他表示，商务部将推动强化对制造业吸引外资的支持力度，修订扩大《鼓励外商投资产业目录》，引导外资更多投向先进制造业、战略性新兴产业以及数字经济、绿色发展等领域。此外，支持中西部地区发挥自身优势，培育新的产业，承接沿海地区产业梯度转移，打造引资的新增长极。

对标高标准国际经贸规则，推动制度型开放

王文涛表示，商务部将推进实施自贸区提升战略，有效联通国际国内两个市场、两种资源，为更高水平对外开放提供机制性保障，服务构建新发展格局。

“去年我们正式申请加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）和数字经济伙伴关系协定（DEPA），这体现了我们进一步深化改革和扩大开放的决心和信心，也体现了我国加强全球数字经济领域合作、促进创新和可持续发展的真诚意愿。”王文涛说。

商务部副部长王受文表示，CPTPP是一个高标准的国际经贸协定，加入CPTPP不仅有利于中国进一步扩大开放、推动国内深层次改革，有助于实现高质量发展，还有助于CPTPP现有11个成员国扩大与中国在货物服务贸易、投资等领域的合作。

“我们愿意与各方共同努力，推进区域经济一体化，为区域经济发展、为世界经济复苏作出努力。”王受文说。

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