原标题：北京：打造“双枢纽”国际消费桥头堡

新华社北京3月1日电（记者郭宇靖、吉宁）3月1日，北京市对外发布《打造“双枢纽”国际消费桥头堡实施方案（2021-2025年）》。方案提出，将以“双场+双区”（指首都国际机场和大兴国际机场及其临空经济区）为主要空间载体，在首都国际机场和大兴国际机场“双枢纽”客群流向通道及沿线，串联带动市域乃至京津冀地区若干国际消费微中心功能提升，形成圈层递进、串联辐射的国际消费新体系。

北京市发展改革委有关负责人表示，“双枢纽”机场及其临空经济区是重要国际资源要素流通的大平台，集聚了大量的客流、货流、信息流、资金流，是链接国际、畅通双循环的重要支点，打造“双枢纽”国际消费桥头堡将有力支撑北京培育建设国际消费中心城市，撬动产业结构优化升级，是北京融入新发展格局的重要举措。

数据显示，2021年首都国际机场和大兴国际机场共进出港航班49.9万架次，较2020年增长17.6%；旅客吞吐量合计5769万人次，较2020年增长12.2%。“双枢纽”作为北京重要的战略性国际通道，具有国际消费要素超级“流量场”的天然优势，消费潜力巨大。

方案提出，将充分发挥机场对要素资源汇集引流作用，汇聚全球优质品牌和服务，提升“双枢纽”机场及其临空经济区展示、体验、采购、物流、结算等消费全链条能力，推动商务、旅游、文化、会展等业态融合互促，提升机场和临空经济区在全球消费价值链中的枢纽功能。

方案提出了打造国际消费中心城市新标杆、构建高效通达的国际物流体系等5方面24项重点任务。其中，针对从“双枢纽”到市区等重要消费节点，将完善“双枢纽”轨道交通建设，推动铁路、机场巴士等多种交通方式立体接驳，完善城市航站楼“市内消费+预办登机”一体化消费功能，并沿客流通道布局特色消费产品和服务，带动形成一批专业化、特色化区域消费微中心，形成机场-市区消费带，培育建设若干新型城市消费空间，辐射京津冀乃至北方国际消费网络。

北京市发展改革委有关负责人表示，“十四五”时期，北京将加快建设国际消费中心城市，“双枢纽”国际消费桥头堡的打造将显著牵引拉动北京消费扩容提质增效，形成推动国际消费中心城市建设的有力抓手。

(责编：王震、陈键)