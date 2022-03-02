据新华社北京3月1日电（戴小河、王子凯）记者从国家管网集团获悉，我国中东部地区最大的储气库——文23储气库一期工程2月28日通过竣工验收，标志着文23储气库一期项目建设正式完成。

俯瞰广袤无垠的中原大地，你或许想不到地下竟埋藏着一个“庞然大物”，那就是文23储气库，它是国家“十三五”重点建设工程和国家发改委天然气产供储销体系建设重点项目。

国家管网集团西气东输中原储气库公司经理常大伟说，文23储气库设计总库容103亿立方米，工作气量40亿立方米，地面工程总体注气规模1800万立方米/日、采气规模3000万立方米/日，是我国中东部地区库容最大、工作气量最高、调峰能力最强的天然气地下储气库，具备季节调峰和应急储备双重功能，承担着华北地区天然气应急调峰、市场保供的重要任务，可为榆济管道、中开管道、鄂安沧管道、新疆煤制气外输管道联络线、山东南干线等多条长输管道的平稳运行提供供气保障，在改善大气环境质量、促进能源结构调整和带动地方经济社会发展等方面均具有重要作用。

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