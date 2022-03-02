人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

我国中东部地区最大储气库一期工程通过竣工验收

2022年03月02日09:10 | 来源：新华社
小字号

据新华社北京3月1日电（戴小河、王子凯）记者从国家管网集团获悉，我国中东部地区最大的储气库——文23储气库一期工程2月28日通过竣工验收，标志着文23储气库一期项目建设正式完成。

俯瞰广袤无垠的中原大地，你或许想不到地下竟埋藏着一个“庞然大物”，那就是文23储气库，它是国家“十三五”重点建设工程和国家发改委天然气产供储销体系建设重点项目。

国家管网集团西气东输中原储气库公司经理常大伟说，文23储气库设计总库容103亿立方米，工作气量40亿立方米，地面工程总体注气规模1800万立方米/日、采气规模3000万立方米/日，是我国中东部地区库容最大、工作气量最高、调峰能力最强的天然气地下储气库，具备季节调峰和应急储备双重功能，承担着华北地区天然气应急调峰、市场保供的重要任务，可为榆济管道、中开管道、鄂安沧管道、新疆煤制气外输管道联络线、山东南干线等多条长输管道的平稳运行提供供气保障，在改善大气环境质量、促进能源结构调整和带动地方经济社会发展等方面均具有重要作用。

(责编：王震、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
市场主体登记管理条例和实施细则施行 首设“歇业”制度帮扶经营困难企业
　　人民网北京3月2日电 （记者孙博洋）3月1日，中华人民共和国市场主体登记管理条例》（以下简称《条例》）正式实施。为贯彻落实《条例》，充分发挥市场主体登记管理职能，激发市场创业创新活力，市场监管总局制定了《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》（以下简称《实施细则》），与《条例》同步施行。…
戴天方代表：培养技能人才 助力航天事业
　　2021年是“十四五”规划和第二个一百年奋斗目标的开局之年。过去一年，全国人大代表、全国政协委员心系国是、情系民生，汇聚民意、凝聚力量，交出了一份份精彩的履职答卷。经济民生采访部从3月1日开始推出《代表委员履职这一年》栏目，采访来自政府部门、行业机构以及一线基层的代表委员，走近即将参加全国两会的代表委员，追寻他们的履职脚步，倾听他们的履职心声。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部