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鲟“欢”长江

记者周凯、张海舟
2022年03月02日09:13 | 来源：新华社
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2月25日在三峡库区珍稀鱼类驯养基地拍摄的长江鲟。 新华社记者 唐奕摄

在重庆市万州区的三峡库区珍稀鱼类驯养基地，一条条长江鲟在江水中畅游。大的长江鲟身长一米多，有力的尾巴不时激起朵朵水花。

万州区水产研究所副所长颜忠仔细观察着这些长江鲟的生长状况。从事长江上游珍稀特有鱼类驯养及人工繁育工作30多年的他，从1995年开始驯养长江鲟。经过多年探索，长江鲟的人工繁育研究工作在这个基地顺利开展。

“到目前为止，我们已经成功储备长江鲟亲本100多条，正在对长江鲟人工繁殖开展进一步攻关。我们通过增殖放流，将人工繁育的长江鲟投放到天然水域，有望恢复它们的种群数量。”颜忠对记者说。

长江鲟又称达氏鲟，与中华鲟外形相似、体型稍小，但中华鲟属溯河洄游性鱼类，在长江入海口近海区域生长、繁殖期洄游到长江产卵；长江鲟属淡水定居性鱼类，是长江上游特有的珍稀鱼类，是国家一级保护野生动物。

由于此前长江生态环境恶化，长江鲟种群数量逐步减少，处于濒危状态。

2021年1月1日长江流域重点水域10年禁渔全面启动，2021年3月1日起长江保护法实施……党的十八大以来，在“共抓大保护、不搞大开发”理念指引下，母亲河长江焕发新颜，生态环境持续改善，长江鲟开始“新生”，鲟“欢”长江的场景日益呈现。

记者从重庆市林业局获悉，近年来重庆市加强以长江鲟为代表的珍稀濒危物种保护和拯救工作，长江保护法实施后，重庆市相关部门在鱼类产卵场等重要生境开展水域专项巡护70余次，在多个江段投放人工鱼巢7.8万平方米，先后6次放流长江鲟、胭脂鱼等珍稀特有鱼类苗种345.93万尾。

“长江禁渔以及长江保护法的实施，对长江鲟的保护效果十分明显。”西南大学水产学院教授姚维志说。

随着渔民退捕上岸，不少过去靠打鱼为生的渔民现在成了护鱼人。2000年开始在长江里打鱼的万州人张松，如今依然是江上往来人、出没风波里，但身份变成了万州区长江“十年禁渔”护鱼队队员，在江上巡查违规捕捞、垂钓等行为。

长江保护法实施后，张松的工作更好开展了。他说：“辛苦肯定辛苦，但为了我们的子孙后代能够生活在环境好的长江边上，我要把这份工作尽职尽责地做下去。”

“我们科研机构正在加强研究，在长江上游四川、重庆段做了一年多的调查，就是寻找适合长江鲟产卵的场地，促进长江鲟自然繁育。”姚维志说。

新华社重庆3月1日电

(责编：王震、陈键)

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