记者姜微、何欣荣、兰天鸣

在大上海的发展版图上，曾经“不起眼”的远郊奉贤，画出了一道漂亮的上升曲线：

近五年来，地区生产总值从872亿元增长到1300亿元，年均增速保持在上海前列；2021年区级财政收入220.8亿元，实现五年翻番，跃升势头强劲；今年前两个月，区级财政收入又实现逾20%的增长……

不止是数字抢眼。从横空出世的“东方美谷”，到全新启动的“数字江海”；从波光粼粼的金海湖畔，到意境十足的“一川烟雨”。新城建设的如火如荼，让很多人感慨：奉贤变强了，更变美了。

新城发力，是上海“十四五”期间的重大战略。从郊区到新城，从薄弱到强劲，透过奉贤的美丽蝶变，可以看到上海贯彻新发展理念的实践、构建新发展格局的努力、推动高质量发展的决心。

从“东方美谷”到“数字江海”，一以贯之闯新路

“地上一座城、地下一座城、云端一座城”——今年2月底，上海“五个新城”建设的示范引领项目“数字江海”，在奉贤新城北大门正式开工。

“数字江海”共有七期地块，预计有十年开发周期。根据规划，“数字江海”不仅是一个有城市功能的产业园区，更是一座可以入驻产业的微型城市。

江海数字公司规划设计经理何其甲说，在“数字江海”，地下空间不是地上的辅助，而是整个城市的重要一部分。“未来，可能地上是美丽健康产业，地下是与之对应的新经济直播间。地上有多繁忙，地下就有多繁忙。”

除了实体建筑，“数字江海”还有一个数字孪生平台。未来，“数字江海”的各类规划及设计审批都能在云端进行，大大提升开发效率。

建设“数字江海”，是奉贤拥抱数字经济“蓝海”的重要举措。在观大势中谋大事，于变局中开新局，是奉贤一以贯之的做法，也是整个区域从薄弱走向强劲的密码。

汇聚资生堂、伽蓝集团、药明生物、上海莱士等国内外知名企业，先后摘下中国化妆品产业之都、上海大健康产业核心承载区两块金字招牌，2015年开始建设的奉贤“东方美谷”，如今已成为远近闻名的化妆品产业集聚地之一。

从现代农业园区、生物科技园区到中国化妆品产业之都，很多行业人士谈起“东方美谷”的横空出世，都用“无中生有”四个字来形容。看准国际消费中心城市的基因和美丽健康产业的机遇，奉贤的敢为人先、独辟蹊径，吸引了行业巨头的关注。

在一年一度的东方美谷国际化妆品大会上，欧莱雅北亚总裁及中国首席执行官费博瑞这样评价：“选择奉贤、选择上海，就是选择更美好的未来。”

“我们将用好国家战略、上海优势、奉贤特色，不断认识新赛道、抢占新赛道、跑赢新赛道。通过增强‘东方美谷’‘未来空间’‘数字江海’等产业底座，诠释高质量发展的硬道理。”谈到“稳中求进”，奉贤区委书记庄木弟说。

瞄准“世界化妆品之都”，东方美谷还将继续奋进。“随着新城建设的推进，今年我们又定下了三大目标：税收倍增、转型提升和品牌发展。”负责东方美谷核心区建设的东方美谷集团总经理袁飞信心满满。通过打造联名款、建设直播基地等方式，东方美谷正在推动品牌输出、实现价值转化。

新增市场主体拔头筹，一腔热情抓“种草”

一小撮白色的冻干粉末，看似平平无奇，实则大有乾坤。这种名为“水母多肽”的海洋生物提取物，在国际市场上售价堪比黄金，是落户奉贤的海臻（上海）生物科技有限公司的主要研发方向之一。

谈到新产品的研发，海臻生物负责人吴群打开了话匣子：“水母多肽的用途之一就是化妆品功效原料，抗敏抗炎效果很明显。”2021年底，海臻生物发起立项的《化妆品用水母提取物》团体标准对外发布。2022年，海臻生物将向国家药监局申请“水母多肽”新原料备案。

海臻生物的合作方之一，是中科院海洋研究所。这家从事海洋科技成果转化的企业，现在看个头不大，但未来潜力十足。包括海臻生物在内，奉贤有一项统计数据引人注目：截至2021年年中，奉贤区各类市场主体总数达到50万户，新增企业和企业总数均列上海首位。

在这50万户市场主体中，绝大部分是中小企业，其中不乏海臻生物这样的专精特新企业。能成为大上海的中小企业乐园，除了相对丰富的土地和空间资源，还源于奉贤独特的“种草”理念。

“与其花时间去追一匹永远追不上的马，倒不如用追马的时间去种草，待绿草如茵时必将万马奔腾。”庄木弟表示，与“种草”理念相呼应，奉贤有一项“淘金工程”，从全区50多万户各类市场主体中遴选优质企业纳入“淘金底册”，再好中选优，扶持培育出更多有影响力的“小巨人”企业。

要想“淘到金”，必有“真功夫”。在奉贤，以“早餐会”为代表的营商环境建设在市场主体中口碑颇高，已成为常态化的制度供给。早餐会一般早上8点开始，用时基本不超过1小时，既不影响正常上班，又充分用好一日之晨。

“扶持政策怎么兑现”“人才落户怎么解决”……早餐会上，各级干部与企业负责人面对面、点对点、实打实，服务企业的速度“从火车变动车”。

吴群对此有切身体会。“大城市的安居是一个问题。我们在奉贤申请了几套公共租赁房。一套87平方米的面积，每平方米租金才21元，算一下每套租金不到2000元。公司的骨干员工少了担忧，可以心无旁骛搞研发。”

“人设天花板一律拆除、短板制造者一律调整、束缚发展的瓶颈一律突破”——新的一年，奉贤还将持续做强“种草”能力、做实“淘金工程”，推动各类专精特新和小巨人企业上新赛道、上规模、上市，为区域发展注入源头活力。

水为魂绿为基，“一川烟雨”现底蕴

一条冷泾港、一条南桥塘，托起了拥有600多年历史的庄行古镇。枕河而居、夹岸为街、小桥流水、粉墙黛瓦……以庄行老街为核心的“冷江雨巷”，甫一亮相就让人感受到扑面而来的江南气韵。

冷江雨巷的北面，是浦南运河。沿着这条运河，从西到东，散落着奉贤的庄行、南桥、青村、奉城、四团五座城镇。以水为魂、以绿为基，沿着浦南运河这条主轴，奉贤正在抓紧营造“百里运河、千年古镇、一川烟雨、万家灯火”的新江南城市意象。

“‘一川烟雨’是奉贤城乡空间‘蝶化’战略的集大成者。”庄木弟说，奉贤深刻领会“软实力是实力之基”的理念，通过把新江南文化融入新城建设中，着力营造一座人性化、人文化、人情味的人民城市。

“一川烟雨”中，有古镇重生。“你看，这就是江南典型的观音兜山墙。”站在古镇的平澜桥上，“冷江雨巷”项目文化顾问耿明指着对面的一幢明清建筑说。庄氏祠堂、世德堂、露湑堂……古镇的一草一木、一砖一瓦，经过专业团队的考证、发掘和修缮重建，都氤氲着浓厚的历史文化气息。

不止修旧如旧，更要注入新的内涵。庄行镇党委副书记朱瑾说，原来一到菜花节、伏羊节，就有大量的市民游客涌进古镇。如何给他们提供更丰富的文化体验、消费体验？“冷江雨巷”尝试把新的产业、业态糅入古镇肌理。

传承一方“玫瑰红”腐乳，老字号鼎丰酱园在“冷江雨巷”开了新的展示中心；让游客闻香品茗，中医世家何氏的香药铺子沉香袅袅；就连老街西头的一棵老楝树，大家也琢磨是不是可以在树下开一家“网红”咖啡。

“一川烟雨”中，还有都市更新。在南桥镇老城区“南桥源”，沈家花园、南桥书院等9个地块已相继启动或完成更新改造，一个人文底蕴深厚、功能复合多元的老城风貌区逐渐清晰。南桥源建设发展有限公司总经理周卫中说：“老城承载着居民的乡愁。要通过打破围墙、增加公共空间，让本地人更有归属感，让外来者一看就知道这是有故事、有文化的地方。”

塑造更好的生态基底、更优的人居环境，是上海“五个新城”建设的应有之义。通过将自然引入城市、挖掘人文内涵，上海在新城建设中努力让市民“看得见繁华、记得住乡愁”。

敬奉贤人、见贤思齐，这是奉贤地名的由来。锚住新城之“新”，奉贤吸引着越来越多的人“逆向”到新城，正在成为上海新城建设的一道亮丽风景线。

(责编：王震、陈键)