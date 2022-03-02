科技日报北京3月1日电 （记者付毅飞 唐芳）记者1日从中国航天科技集团获悉，2022年，我国载人航天空间站工程进入空间站建造阶段，将完成“问天”实验舱、“梦天”实验舱、“神舟”载人飞船和“天舟”货运飞船等6次重大任务，全面建成空间站。

全国政协委员、航天科技集团总经理张忠阳介绍，届时，中国载人航天工程将实现首次6个航天器组合体飞行，首次航天员驻留达到6个月，首次2个乘组6名航天员同时在轨。

张忠阳表示，2021年我国空间站关键技术验证阶段基本完成，5次发射任务圆满成功。天和核心舱成功发射，空间站在轨组装建造全面开展。天舟二号货运飞船发射入轨，首次采用快速交会对接方式与天和核心舱对接，完成舱外航天服、航天员消耗品运输。神舟十二号飞行任务，实现空间站首批航天员乘组聂海胜、刘伯明、汤洪波进驻并安全返回。天舟三号货运飞船发射入轨，完成后续航天员乘组物资运输。神舟十三号实现首次载人飞船径向交会对接，空间站第二批航天员乘组翟志刚、王亚平、叶光富进驻，开展为期6个月的长期驻留。

同时，空间站在轨关键技术验证取得重大进展。机械臂在轨爬行测试与巡检、太阳翼在轨辨识、推进剂在轨补加等任务成功实施；4次出舱活动任务圆满完成，航天员乘组实现3个月在轨驻留。通过5次飞行任务全面验证了核心舱作为空间站管理和控制中心的各项功能及性能，突破和掌握了空间站建造与运营所需的各项关键技术，为后续空间站的全面建造与运营奠定了坚实的技术基础。

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