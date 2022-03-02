人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

张忠阳委员：今年中国空间站全面建成 6名航天员将同时在轨

2022年03月02日09:18 | 来源：科技日报
小字号

科技日报北京3月1日电 （记者付毅飞 唐芳）记者1日从中国航天科技集团获悉，2022年，我国载人航天空间站工程进入空间站建造阶段，将完成“问天”实验舱、“梦天”实验舱、“神舟”载人飞船和“天舟”货运飞船等6次重大任务，全面建成空间站。

全国政协委员、航天科技集团总经理张忠阳介绍，届时，中国载人航天工程将实现首次6个航天器组合体飞行，首次航天员驻留达到6个月，首次2个乘组6名航天员同时在轨。

张忠阳表示，2021年我国空间站关键技术验证阶段基本完成，5次发射任务圆满成功。天和核心舱成功发射，空间站在轨组装建造全面开展。天舟二号货运飞船发射入轨，首次采用快速交会对接方式与天和核心舱对接，完成舱外航天服、航天员消耗品运输。神舟十二号飞行任务，实现空间站首批航天员乘组聂海胜、刘伯明、汤洪波进驻并安全返回。天舟三号货运飞船发射入轨，完成后续航天员乘组物资运输。神舟十三号实现首次载人飞船径向交会对接，空间站第二批航天员乘组翟志刚、王亚平、叶光富进驻，开展为期6个月的长期驻留。

同时，空间站在轨关键技术验证取得重大进展。机械臂在轨爬行测试与巡检、太阳翼在轨辨识、推进剂在轨补加等任务成功实施；4次出舱活动任务圆满完成，航天员乘组实现3个月在轨驻留。通过5次飞行任务全面验证了核心舱作为空间站管理和控制中心的各项功能及性能，突破和掌握了空间站建造与运营所需的各项关键技术，为后续空间站的全面建造与运营奠定了坚实的技术基础。

(责编：王震、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
组图：美翻了！ 敦煌铁路在雪后的沙漠中蜿蜒盘旋
　　敦煌铁路在沙漠戈壁中蜿蜒盘旋。中国铁路兰州局供图。…
市场主体登记管理条例和实施细则施行 首设“歇业”制度帮扶经营困难企业
　　人民网北京3月2日电 （记者孙博洋）3月1日，中华人民共和国市场主体登记管理条例》（以下简称《条例》）正式实施。为贯彻落实《条例》，充分发挥市场主体登记管理职能，激发市场创业创新活力，市场监管总局制定了《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》（以下简称《实施细则》），与《条例》同步施行。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部