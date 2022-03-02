科技进步法第二十一条明确规定“国家设立自然科学基金，资助基础研究，支持人才培养和团队建设”。我们必须深刻认识科学基金的法定职责，全面落实科技进步法对基础研究工作提出的新要求，持续深化科学基金系统性改革，推动我国基础研究高质量发展。

习近平总书记指出：“基础研究是整个科学体系的源头。”科技进步法的一个突出亮点，就是紧紧抓住制约我国科学技术发展的阿喀琉斯之踵，系统设计了全面提升原始创新能力的制度安排。

科技进步法首次将基础研究单列成章，彰显了我国提升原始创新能力的坚强决心；坚持系统观念，明确提升基础研究创新体系化能力路径；坚持以人为本，大力营造激发创新活力的良好环境；强化经费投入，保障基础研究健康发展。

当前，科学基金系统性改革正处在爬坡过坎全面推进的关键阶段，我们要以贯彻落实科技进步法为契机，自觉运用法治思维和法治方式加快推进科学基金系统性改革，确保法律的原则要求落地，制度规范落细，法定责任落实。

一是充分发挥科学基金支持原始创新的制度优势。持续推进明确资助导向、完善评审机制、优化学科布局三大核心改革任务；深化基于基础科学、技术科学、生命与医学、交叉融合等4个版块的资助布局改革，试点开展资助管理绩效评估，激发落实“四个面向”的组织管理活力；突出科研范式变革和科学问题凝练两个重点，完善原创探索计划，推动学科交叉融合，引导和激励科研人员在抢抓科研范式变革机遇中应对重大挑战，在应对重大挑战中推动科研范式变革，切实提升科学基金科技创新源头供给能力。

二是不断升级完善科学基金培养人才的资助体系。科学基金要切实履行好支持人才培养和团队建设的职责，科学预测合理制定各类人才项目资助规模，做到后备人才与领军人才并重，国内人才与国际人才统筹，个体发展与团队培育兼顾，自觉与国家人才计划协同，努力完善不拘一格广纳英才的培养机制，打造具有科学基金特色的人才聚集高地。

三是深化探索基础研究多元投入机制。积极配合国家有关部门，共同推进科技进步法有关建立稳定支持基础研究投入机制工作。深入总结自然科学基金委与23个省（自治区、直辖市）、9家企业和6个行业部门共同设立联合基金的成功实践，进一步发挥科学基金的“撬动”作用，努力形成新时期联合基金资助体系。加快探索接受社会和个人捐赠的可行路径和制度保障，推进形成社会关心和支持基础研究的良好氛围。

四是大力营造激发创新活力的良好环境。自然科学基金委要切实贯彻落实“减轻科研人员负担，并建立起符合科研规律的评价体系和激励机制”等制度要求，深入推进“放管服”工作。要把科学研究灵感瞬间性、方式任意性、路径不确定性的特点体现到具体的管理制度之中，下放项目研究计划调整权，让自由畅想、大胆假设、认真求证得到充分的张扬；要合理简化项目申请材料，取消重复信息报送，改进无纸化申请，优化项目初审工作，推进代表作制度，完善项目评审评价，让不合理的负担远离科研人员的肩膀；要落实最新的项目资金管理办法，深化经费管理改革，赋予科研人员更大的经费使用自主权。

(责编：王震、陈键)