龙跃梅

收银员不见了踪影，顾客进出超市、选择商品、结算付款全过程自助式服务，只需一部手机通通搞定，这是近年来日益普及的“无人超市”的购物景象。而这样的景象，最近出现在了广州新能源汽车产业园项目中。

填写电子领料单、获取清单二维码、扫码出入库房、自助领料机领料……2月22日，在项目机电智慧建造基地内，技术人员仅凭一部手机，就自助完成了出入库领取施工物资的全过程，如同出入“无人超市”购物一样。

项目机电智慧建造基地总建筑面积近4000平方米，是粤港澳大湾区首个项目机电智慧建造基地，配备了全自动管道套丝生产线、全自动管道压槽生产线、全自动风管生产线、全自动螺旋风管生产线、CNC数控加工中心、全自动配电箱生产线、智能焊接生产线等7条生产线和智慧仓储功能，基地距离项目主体建筑不足10米，可实现材料生产预制、智慧仓储和现场施工的无缝对接。

“以前我们的材料员比施工员还忙，每天微信运动都在3万步以上，不是在发料，就是在去发料的路上。”项目机电工程项目经理王博介绍，搭建智慧建造基地后，项目材料员人数锐减，材料员再也无须全天值守库房发料。

基地带来的好处远不止此。项目指挥长陆杰表示，项目计划在今年上半年全面完工，有了机电智慧建造基地，项目60%以上的机电安装材料，均可直接使用现场加工的预制成品，避免了材料的来回周转，仅春节7天假期里，就完成了1个月的施工任务。

中建三局第一建设安装有限公司党委副书记、执行总经理张俊表示，项目机电智慧建造基地只是该公司创新变革的一个缩影，围绕智慧建造抢抓新发展机遇，该公司着力打造了一座科研基地和10多个智能数字工厂，并牵头组建了“数字科技产业联盟”，建立行业生态圈，集聚全产业链资源，让行业加速迈向智能时代。

(责编：王震、陈键)