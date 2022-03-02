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全国大中型灌区陆续春灌 水利部全面部署春灌调度工作

2022年03月02日14:55 | 来源：人民网
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人民网北京3月2日电 （王仁宏）时下正值春耕备耕农业生产关键期，全国大中型灌区已经陆续开始春灌。近日，水利部全面部署春灌调度工作，指导各地采取有力措施确保春耕生产用水。

据悉，2022年以来，我国面平均降水量较常年偏多五成，6900多座重点水库蓄水总量较常年同期偏多16%，全国春灌形势总体较好。但西北东部、华北北部、西南中部等局部地区土壤缺墒。水利部印发《关于加强农业用水管理做好2022年春灌保春耕生产工作的通知》，要求各级水利部门站在保障国家粮食安全的战略高度，把春灌用水管理作为当前农村水利工作的一项重要任务，确保今年春季农业生产用水需求，保障粮食增产、农业增效和农民增收。

据统计，今年全国计划实施春灌面积3亿多亩，计划供水量500多亿立方米。全国7000多处大中型灌区，有3300多处有春灌任务，计划实施春灌面积2.4亿亩，计划供水量370多亿立方米，是春灌的主战场。截至目前，15个省（区、市）及新疆生产建设兵团的大中型灌区已灌溉农田1300多万亩。其中，冬麦区的河北、山西、山东、河南、陕西，以及南方的湖北、湖南，西北的甘肃、新疆等地灌区已经开灌，春灌秩序良好。

各地超前谋划，精心组织，推动春灌顺利开展。河南分级落实大中型灌区维修养护资金，抢抓施工黄金期，加快推进大中型灌区2021年“7·20”特大暴雨水毁工程修复，恢复灌排功能，确保工程安全良性运行。陕西组织专家分析土壤墒情，指导农民科学用水，积极推行灌溉用水“精细化”管理，合理调配水源，努力扩大灌溉面积，确保夏粮丰收。山西运城夹马口灌区建立24小时工程巡查和隐患排查机制，执行农业分类水价与超定额累进加价执行标准，促进农业用水方式由粗放向集约节约转变。

近期，水利部将建立大中型灌区春灌进展台账，明确水源水量、灌溉面积、完成时限等指标，实行半月一调度。同时派出工作组，深入部分粮食主产区、水资源紧缺地区，督促指导春灌用水工作，确保今年夏粮丰收。

(责编：王仁宏、高雷)

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