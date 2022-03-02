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国家能源局：1月份全国风电光伏新增装机超过1200万千瓦

2022年03月02日17:02 | 来源：人民网
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人民网北京3月2日电 （王仁宏）为进一步推动可再生能源发电项目开发建设，协调解决风电光伏发电开发建设中遇到的困难和问题，近期国家能源局召开了2月份可再生能源开发建设形势分析视频会。

据悉，2022年风电光伏发展开局良好，1月份全国风电光伏新增装机超过1200万千瓦，风光电消纳利用率保持在较高水平。

会议指出，各地要认真贯彻落实国家关于以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设的相关部署，积极推动基地项目建设，加大项目储备、紧盯行业政策文件落地见效，发挥可再生能源开发建设按月调度机制的作用，及时协调解决风电光伏发电开发建设中遇到的困难和问题，特别是要加大力度推进送出工程建设，促进可再生能源高质量跃升发展。

(责编：王仁宏、高雷)

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