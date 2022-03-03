人民网北京3月3日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行秉持“支付为民”理念，优化银行账户服务、降低支付服务手续费，通过治理涉诈涉赌“资金链”，不断改善营商环境，落实惠企利民政策，牢牢守住人民群众“钱袋子”。

解决“开户难”，个人银行账户拥有率达95%以上

当前我国个人银行账户拥有率达95%以上，基本实现“家家有银行账户，人人享支付服务”。但也存在商业银行间互通性不足、事中事后风险防控能力薄弱等问题，一些初创小微企业和流动就业人群反映“开户难”。

2021年以来，人民银行指导商业银行按照“两个不减、两个加强”（即开户便利度不减、风险防控力度不减，优化服务要加强、账户管理要加强）原则，坚决治理小微企业和个人“开户难”问题，确保银行账户“应开尽开”，支付服务“应享尽享”，以优化开户服务“小切口”，满足小微企业和个人金融服务“大需求”。

人民银行先后就优化个人账户和小微企业账户服务提出36条政策措施，进一步减流程、优服务、降费用，推动商业银行提升账户服务质效。2021年企业新开户1395万户，同比增长20.5%；个人新开户12.7亿户，同比增长23.2%。企业开户率达76.4%，同比提升3.2个百分点。企业开户用时缩减为1至3天，同比平均压缩60%。在提升开户服务质效的同时，要求商业银行用好经济手段，节约开户资源，管理好存量账户，提升账户使用效率，有效防范风险。

减费让利，为超过8200万家市场主体减免支付手续费120多亿元

人民银行指出，我国支付服务主要由银行和非银行支付机构提供，市场竞争较为充分，形成了以市场调节价为主的定价模式，移动支付、网络支付等收费目前均低于国际平均水平。人民银行将支付手续费降费让利作为“我为群众办实事”的切入点和着力点，在充分调研的基础上，会同银保监会、发展改革委、市场监管总局印发《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》，进一步推出银行账户服务、人民币结算、电子银行、银行卡刷卡、支付账户服务等5方面12条降费政策。自2021年9月30日政策实施以来，已为超过8200万家市场主体减免支付手续费120多亿元。

为确保降费工作“惠民生、接地气”，人民银行督促支付服务主体持续加强价格信息披露，累计完成20.9万个营业网点的价格公示，以电话、短信、弹窗等形式推送降费通知超1.3亿条次，并组织各单位在官网、微信、微博、抖音等平台发布各类宣传信息。

为提高政策落地的“精准度”，人民银行组织支付服务主体综合运用金融科技手段和信用信息资源，建立小微企业身份动态识别机制，通过人工识别、第三方渠道、客户主动申报等多样化方式动态界定小微企业。截至目前，已累计识别小微企业4600余万户。针对可能存在的小微企业误收费、多收费问题，要求支付服务主体建立误收费容错机制，支持依客户申请或系统差错识别快速退费，做到应免尽免、应减尽减。

为防止政策执行中的“跑偏走样”，人民银行构建“督查-整改-回头看”常态化工作机制，组织人民银行分支行在全国范围内通过明察暗访发现问题、及时解决，累计走访10万余个银行营业网点、110家支付机构，并指导行业协会建立降费工作自律管理机制，将降费工作纳入自律评价管理和自律监督检查范围，组织对31万多家小微企业和个体工商户抽样回访，及时掌握政策落地过程中出现的新情况、新问题，并分析政策不足，研究解决方案。调查结果显示，超过九成的受访市场主体对降费政策执行落实情况表示满意。

治理“资金链”，守护百姓“钱袋子”

以互联网为媒介的电信诈骗、跨境赌博等非接触式犯罪给人民群众切身利益造成极大损害，不少个人因骗致贫，一些家庭甚至因赌破产。人民银行组织商业银行、支付机构坚决推进反诈打赌“资金链”环节治理，协助公安机关切断犯罪分子资金转移通道，守护老百姓“钱袋子”。2021年，月均涉案单位银行账户数量降幅92%；涉案个人银行卡户均涉案金额下降21.7%。

一是金融业反诈打赌治理体系基本形成。按照“谁的账户谁负责”“谁的商户谁负责”原则，商业银行、支付机构主动作为，严格履行风险防控主体责任，及时拦截涉诈涉赌资金。2021年累计向公安部门移送可疑账户线索430万户，推送资金预警信息242.8万条，成功避免145.5万群众受骗。

二是协助公安机关快速锁定可疑人员。针对“卡头”“卡贩”到银行网点组织开卡、贩卡甚至恶意滋事问题，会同公安机关建立迅速预警、快速出警联动机制，稳妥处置异常开户行为，让不法之徒“自投罗网”。2021年银行网点累计协助公安机关发现可疑涉诈开户人员线索8872个。

三是最大限度为人民群众追赃挽损。组织建设电信网络诈骗资金查控平台，实现全国公安机关快速查询、止付、冻结涉案资金，平台接入银行机构4264家、支付机构121家，2021年协助公安机关紧急拦截涉案资金3265亿元。商业银行、支付机构与各地反诈中心协同作战，快速响应资金查控需求并协助处理紧急诈骗事件。

四是打破信息“孤岛”。会同工信部、市场监管总局、税务总局建设运行企业信息联网核查系统，为商业银行核验企业相关人员信息提供权威渠道，强化企业银行账户风险防控，累计核验1.1亿笔。对公安机关认定的5.2万非法买卖账户单位和个人实施5年内不得新开户等惩戒措施，对诈骗分子及买卖银行卡人员形成有力震慑。

(责编：罗知之、高雷)