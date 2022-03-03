机构：稳增长政策促进PMI回升 经济动能有所提振
国家统计局日前公布的数据显示，2月份，制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数持续位于扩张区间，分别高于上月0.1、0.5和0.2个百分点，表明我国经济总体继续保持恢复发展态势，景气水平稳中有升。
多家机构在解读2月份采购经理指数时认为，在“稳增长”政策的推进下，2月份制造业PMI超预期回升，显现出的积极信号为经济的良好开局奠定了基础；受疫情影响，服务业景气弱于历史同期水平，但前景预期有所转好；建筑业产业链表现亮眼，呈现出高景气度，主要得益于稳投资的加快推进。
展望未来，业内普遍分析，随着政策适度靠前显效，制造业景气度将继续处于扩张区间，服务业景气度将有所改善，建筑业或维持高景气水平。
制造业超季节性回升 稳中向好态势不变
2月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.2%，较上月提高0.1个百分点。其中，2月新订单指数为50.7%，重返景气区间，较上月上升1.4个百分点，改善幅度高于往年同期水平。
长江证券分析师于博认为，制造业PMI超预期回升至50.2%，主要源于新订单指数逆季节性反弹1.4个百分点至50.7%。主要指标方面，需求双双走强，且内需表现强于外需；生产回落但仍处扩张区间；价格续升，库存续降，企业原材料成本压力再度走强。向前看，原材料价格随稳增长预期走高，保供稳价行动或将常态化展开。
“预计未来几个月PMI大概率进入回升扩张周期，继续保持在50%以上。”财信国际经济研究院李沫表示，在稳增长政策刺激下，基建和假期消费需求共同带动制造业需求重回扩张区间，同时受益于需求加快释放和国内防疫政策精准性提升，制造业供给回落幅度低于历史同期。随着政策适度靠前显效，需求回暖将对供给端形成带动，制造业景气度将继续处于扩张区间。
东方证券发布的研报分析，需求强、预期强、小型企业生产弱是本月PMI的重要特征。随着“保供稳价”政策效果继续显现，各类稳增长政策措施逐渐细化、落实，内需有望继续回暖，小型企业对整体生产的拖累也有望减轻，预计PMI稳中向好态势不会改变。
非制造业扩张加快 景气度或将持续改善
2月份，中国非制造业商务活动指数为51.6%，较上月提高0.5个百分点。其中，建筑业、服务业商务活动指数分别反弹2.2、0.2个百分点至57.6%、50.5%，表现均好于季节性。
上海证券发布的研报分析，2月份非制造业中建筑业呈现出高景气度，随着部分重大基础设施工程和项目适度超前开展，基建投资有望提速，未来经济增长重点仍在投资。在投资增速仍能保证情况下经济动力仍能维持，加上消费平稳，即使净出口对经济增长贡献下降，2022年宏观经济运行将延续平稳状态，但增速或略降。
西南证券分析师叶凡表示，2月服务业景气水平有所回暖，从行业来看，在春节假日消费带动下，运输、邮政、娱乐等改善，零售、居民服务等在疫情影响下仍偏弱。从分项指标看，服务业市场需求仍偏弱，投入品价格回升，销售价格下降，前景预期有所转好，后续政策将继续支持服务业景气改善。近期稳投资加快推进，部分重大基建项目超前开展，建筑业商务活动指数回升，基建投资持续发力房地产政策趋松，建筑业在3月或维持高景气水平。
“散点疫情抑制服务业景气，纾困政策已在落实。”中信证券发布的研报指出，近期，多个部委联合出台了《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》，对餐饮、零售、旅游、公路水路铁路运输业、民航等五大接触类行业分别提出纾困扶持措施，预计随着政策的落实，散点疫情带来的影响将进一步可控，服务业生产和居民消费都有望向上。
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