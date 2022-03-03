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两会记者 不止“两会”

人民网记者 许维娜
2022年03月03日10:45 | 来源：人民网
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三月的北京

暖风扑面

春潮涌动

 

2022年全国两会即将召开

有这样一群人

开启了他们的采访报道之旅

 

两会记者，会什么？

摄影

采访

仅仅是这样？

 

时代在进步

媒体在变革

一岗多能

他们既要做“杂家”

又要当“专家”

 

能采能写能拍能剪还能出镜

扛得起“长枪短炮”

玩得转“现场直播”

这是新时代全媒体记者的崭新面貌

 

从创意到产出

再到践行“四力”

他们也从单一型记者

成长为全能融媒体人

 

在全媒体时代

在移动互联网高度发达的现代社会

新闻报道具有短平快的特点

运用手机进行摄影创作

成为了他们的“武功秘籍”

 

这，只是当代新闻人的缩影

更多的身影

留在了新闻的一线

也将留在两会的现场

 

两会记者

不止“两会”

全媒体记者

出发，加油！

(责编：李楠桦、高雷)

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