人民网北京3月3日电 （王绍绍）近日，2022中国互联网发展座谈会在京召开，会议以“践行数字责任，做强做优做大数字经济”为主题。工业和信息化部副部长张云明在会上表示，党的十八大以来，信息通信业实现跨越式发展，网络建设量质齐升，核心技术加强攻关，融合赋能作用彰显，营商环境持续优化，服务民生走深走实，网络安全不断加强，为加快推进制造强国、网络强国、数字中国、智慧社会建设提供了坚实基础和有力支撑。

“全行业要立足新方位、贯彻新要求、把握新机遇、迎接新挑战，践行数字责任，勇于担当作为，赢得行业发展和国际竞争的主动权。”张云明强调，要做新型基础设施建设的推动者，扎实推进5G、千兆光网、数据中心、工业互联网、车联网等建设应用；做数字技术创新突破的引领者，加大移动通信、集成电路、关键软件、大数据、人工智能等领域技术攻关力度；做实体经济数字化转型的使能者，深入实施工业互联网创新发展工程，积极探索5G应用创新，推进新一代信息通信技术与绿色低碳产业深度融合；做行业规范健康持续发展的践行者，依法合规经营，切实履行社会责任，坚持公平竞争，推进生态开放。

此外，张云明还强调，要做数字惠民的服务者，持续扩大个性化、差异化、品质化的互联网产品和服务供给，加快信息无障碍建设，让更多人享受数字经济发展红利；做网络和数据安全的维护者，坚持底线思维，完善制度机制，推进网络和数据安全产业创新发展，提升网络安全综合保障水平；做数字经济国际合作的拓展者，积极推进互联网新兴服务全球化发展，主动参与数字经济国际规则和标准研究制定，为全球数字治理贡献中国智慧、中国方案。

据了解，中国互联网发展座谈会由中国互联网协会组织召开，座谈会旨在促进互联网行业主管部门与企业家们的直接对话、互动交流，共同展望互联网发展新趋势，共话互联网行业发展新篇章。

(责编：李楠桦、高雷)