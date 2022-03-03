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国家林业和草原局：我国旗舰物种保护取得积极进展

2022年03月03日11:27 | 来源：人民网
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人民网北京3月3日电 （记者余璐）今天是第九个“世界野生动植物日”，今年我国的主题是“关注旗舰物种保护 推进美丽中国建设”。记者从国家林业和草原局获悉，近年来，我国通过开展濒危野生动物保护及其栖息地建设，我国旗舰物种保护取得积极进展。

我国旗舰物种——大熊猫。受访者供图

国家林业和草原局相关负责人表示，近年来，我国对大熊猫、亚洲象、海南长臂猿、西黑冠长臂猿、豹、中华穿山甲、滇金丝猴、黔金丝猴、虎、朱鹮、绿孔雀、四爪陆龟等12种旗舰物种实施了抢救性保护。目前，大熊猫从上世纪七八十年代的1114只增至1864只，全球圈养种群总数673只；亚洲象种群数量由1985年180头增至300头左右；海南长臂猿由1980年的种群数量不足10只恢复到5群35只；朱鹮从1981年发现时的7只增至5000余只；东北虎豹国家公园内野生东北虎、东北豹数量分别超50、60只；黑冠长臂猿增至约700只；野生绿孔雀增至约550只；滇金丝猴种群数量增至3800余只。

冬日里的东北虎豹国家公园。受访者供图

“近年来，我国不断加大野生动植物保护力度，实施了野生动物栖息地保护和拯救繁育、野生植物就地迁地保护和回归自然等工程，有效保护了90%的植被类型和陆地生态系统、65%的高等植物群落、85%的重点保护野生动物种群。”国家林业和草原局相关负责人谈到，同时，我国不断完善野生动植物保护法律体系和管理制度，设立了三江源、大熊猫、东北虎豹、海南热带雨林、武夷山等第一批国家公园，保护面积23万平方公里，涵盖近30%的陆域国家重点保护野生动植物种类。坚持打击野生动植物非法交易，革除滥食野生动物陋习，遏制滥捕滥猎滥采野生动植物现象。积极防控野猪等野生动物致害，做好损失补偿，维护人民群众合法权益。另外，本着统筹就地保护与迁地保护相结合的原则，启动了北京、广州等国家植物园体系建设，野生动植物保护水平持续提升。

百山祖冷杉。受访者供图

国家林业和草原局相关负责人表示，“十四五”期间，我国将开展物种专项调查，实施大熊猫、亚洲象、海南长臂猿、东北虎、中华穿山甲、四爪陆龟等48种极度濒危野生动物和百山祖冷杉、巧家五针松、白花兜兰、广西青梅等50种极小种群野生植物及其栖息地抢救性保护；划定并严格保护重要栖息地，连通生态廊道，确保重要栖息地面积增长10%；建设珍稀濒危野生动物种源繁育基地和遗传资源基因库，开展大熊猫、普氏野马、麋鹿、朱鹮等15种珍稀濒危野生动物野化放归；对分布极度狭窄、种群数量稀少或生境破坏严重的水杉、东京龙脑香等100种植物，开展迁地保护和最小人工种群保留等。同时，将继续完善保护法律法规体系建设，加快推进《有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物名录》调整和陆生野生动物重要栖息地评估认定工作。

亚洲象。受访者供图

据介绍，2013年12月20日，第六十八届联合国大会决定将每年的3月3日设立为“世界野生动植物日”，今年的全球主题是“恢复关键物种，修复生态系统”。我国以“关注旗舰物种保护 推进美丽中国建设”为主题，旨在通过动员全社会更广泛、更密切地参与到旗舰物种保护中，促进地区生态保护修复，共建人与自然和谐共生的美丽家园。

(责编：李楠桦、高雷)

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