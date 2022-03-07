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如何实现5.5%经济增长目标？ 国家发改委提出重点把握三个方面

2022年03月07日11:58 | 来源：人民网
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人民网北京3月7日电 （申佳平）今日，在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，国家发展改革委副主任连维良表示，今年实现5.5%左右的经济增长目标有很多有利因素。在实际工作中，将特别注重把握好三个方面。

一是更加注重重大决策落地见效，进一步出台实施扩大内需的政策举措，努力保持外贸发展良好势头。

二是更加注重宏观政策统筹协调，发挥好政策集成效应，形成稳增长的政策合力；尤其是加强新出台政策的评估分析，有利于经济稳定的政策加快推进，有收缩效应的政策慎重出台。

三是更加注重有效应对各类风险挑战，全力抓好粮食安全、能源安全和产业链供应链稳定，更加精准地做好疫情防控工作。

“中国经济韧性强、潜力足、空间大，虽然中国经济发展的外部环境更趋复杂严峻，但中国经济长期向好的基本面不会改变，保持经济运行在合理区间仍然具备好的基础和条件。”连维良说。

(责编：申佳平、吕骞)

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