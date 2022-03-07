人民网北京3月7日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日，财政部、住房城乡建设部印发通知，2022年将共同组织开展传统村落集中连片保护利用示范工作，旨在探索中国传统村落保护利用和传承发展的有效方法和路径，构建传统村落保护利用传承体系，留住乡亲、护住乡土、记住乡愁。

根据通知，2022年，在全国范围选择40个左右传统村落集中的县（区、县级市、旗及直辖市下辖区县，以下统称县）开展传统村落集中连片保护利用示范，示范期2年。中央财政对示范县予以定额奖补，其中东、中、西部示范县补助基准分别为3000万元、4000万元、5000万元。同时，根据示范县拥有中国传统村落数量情况赋予相应奖补系数，拥有5-9个、10-19个、20个及以上中国传统村落的示范县补助系数分别为1、1.25、1.5。每个示范县的补助资金为相应的补助基准乘以补助系数。

各省（自治区、直辖市）财政、住房和城乡建设部门结合实际按申报条件要求推荐符合条件的县参评示范县。可推荐2个及以上示范县的省份，推荐县之间应体现文化内涵、民族特色、地区特征的差异。

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