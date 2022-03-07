人民网北京3月7日电 （黄盛）“近两年来，网络直播、微商电商、知识服务、新媒体等新个体经济层出不穷，‘新个体工商户’日益增加。这背后是数字经济的快速发展，也是人们对全新生活方式的追求。但对行业发展需要加强政策引导，增强监管力度，完善法律法规。”2022年全国两会期间，全国政协委员、民建中央常委马国湘对人民网财经表示，建议统筹协调新个体经济的发展问题，实施政策“组合拳”，加大监管力度。

在实际调研中，马国湘发现新个体经济多数是“平台+个人”的经济，由于缺乏对平台交易规则的详细监管，有的平台自由调整交易规则，存在引导消费者盲目追求流量、盲目消费的现象。此外，由于一些新个体经济未在工商登记注册，造成平台与政府的统计口径标准不统一，税收征管信息不对称，尚未建立规范的统计监测体系。

“新个体经济在发展中存在着虚假宣传、设局下套、低价竞争、非专业知识授课等现象，消费者权益难以得到有效保护。再加上缺乏方向性的引导，新个体经济自身发展较为短视。”马国湘认为，要科学制定监管制度，引导新个体经济健康发展。

他建议，要出台对接新个体经济与实体经济协调发展的政策，引导平台来关注国家发展和技术进步，用好政策，顺应潮流，实现平台与国家经济社会发展的同频共振。对于哗众取宠、娱乐民众的平台，建议进一步加大监管力度，建立健全统计监测体系，科学制定行业的监管制度，严查严打数据造假等行为，戳破流量泡沫。

此外，马国湘认为，应强化对新个体经济及其从业者的培训力度，鼓励“持证上岗”“持照经营”，全方位提升职业素养，提高行业准入门槛。他建议，平台要积极配合监管部门，审慎推出新交易规则，对虚假宣传、消费欺诈等行为严厉惩处，完善平台的运作机制；严格取缔违规营销广告，严格惩治商品质量、售后服务差等问题，及从者业偷逃税的现象，推动行业规范化发展。

“引导新个体经济健康发展，还要加快制定促进新个体经济健康发展的法律法规，实现法律的硬约束，建立行业‘黑名单’制度，定期开展市场监管专项行动，对不同类别的平台和从业者进行针对性的管理。”马国湘表示，新个体经济也要加强行业自律，通过典型示范、龙头引领，激发发展动力。

(责编：王连香、吕骞)