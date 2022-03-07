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人民银行：持续保持对虚拟货币交易炒作的高压打击态势

2022年03月07日15:04 | 来源：人民网
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人民网北京3月7日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行近日召开了2022年金融市场工作电视会议。会议要求，要联合有关部门继续推进互联网平台企业金融业务的自查整改工作，持续保持对虚拟货币交易炒作的高压打击态势。

会议认为，2021年，人民银行金融市场条线勇于担当，狠抓落实，不断提升金融服务实体经济质效。两项直达工具顺利延续实施，金融精准扶贫和乡村振兴金融服务有效衔接，金融支持小微企业、制造业、科技创新、能源保供、绿色发展等重点领域和薄弱环节更加有力，金融市场改革开放发展和风险防范化解齐头并进，各项工作取得积极成效。2022年，人民银行金融市场条线干部职工要坚持稳字当头、稳中求进，不断完善工作方式方法，全力以赴做好金融服务实体经济各项工作。

会议强调，要加快构建金融有效支持实体经济的体制机制，引导金融机构优化融资结构，更好支持国民经济重点领域和薄弱环节。要抓好金融支持中小微企业和保市场主体工作，做好两项直达工具转换后的接续工作，细化实化中小微企业金融服务能力提升工程，加大对受疫情影响较大的服务行业金融支持。要持续巩固拓展脱贫攻坚成果，加大乡村振兴重点领域的融资支持。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，稳妥实施好房地产金融审慎管理制度，加大住房租赁金融支持，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。要持续推动完善金融支持科技创新体系，提升金融机构服务制造业的能力。要正确认识和把握碳达峰碳中和，推动碳减排支持工具和煤炭清洁高效利用专项再贷款取得实效。

会议要求，要坚持市场化、法治化、国际化原则，持续推进金融市场改革开放发展。加快完善债券市场法制，持续优化债券市场制度环境，扎实做好债券市场违约风险防范和化解工作，加强金融基础设施统筹监管与建设规划。推动货币市场、票据市场、黄金市场、银行间衍生品市场、资产支持证券业务平稳健康发展。

(责编：罗知之、吕骞)

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