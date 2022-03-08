国家邮政局：将代表委员的集体智慧融入邮政强国建设当中

“我愿通过自己一点一滴的履职，反映更多基层劳动者们的所思所想所盼，通过大家共同的努力，共同获得闪闪发光的人生。”在3月5日上午举行的十三届全国人大五次会议第一场“代表通道”上，全国人大代表、中国邮政集团有限公司上海市邮区中心邮件接发员柴闪闪首个亮相，回答了记者的提问。

作为来自基层的“85后”代表，柴闪闪从湖北农村走进上海邮政，一路打拼，从邮件转运员到技术尖兵，从农民工先进个人到全国人大代表，当柴闪闪有机会发声时，他最关注的就是劳动者群体。

柴闪闪要为每日穿街走巷，服务于城市毛细血管“最后一公里”的外卖小哥、快递小哥等新就业形态劳动者发声。2021年，柴闪闪把他们的心声带到了全国两会的现场，在全国人大的重点督办下，人社部等八部门联合出台了《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》，民声又一次上升为了国家意志。

来自基层的另外一位全国人大代表赵明枝，是辽宁省大连市中山区邮政分公司胜利桥投递站站长，工作在快递服务一线的她，同样对快递小哥、外卖骑手群体的权益保障非常关注。

在2021年两会期间，赵明枝提出了《关于加强外卖快递人员人身安全保障的建议》和《关于支持城市电动两轮车（含三轮车）规范通行的建议》，呼吁在完善政策法规、加大监管力度、加强企业内部管理的基础上，有关部门实施更加高效、有力和人性化的管理，为快递和外卖从业人员解决实际问题，保障老百姓享受美好生活的需要。

针对赵明枝代表等多位代表委员提出加大快递员权益保障力度、强化行业监管的意见，国家邮政局联合六部门印发了《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》，提出了利益分配、劳动报酬、社会保险、作业环境、企业主体责任、规范管理、网络稳定、职业发展等八项任务措施，为保障快递员权益提供了坚实的政策保障。

同时，国家邮政局还印发了《关于做好快递员群体合法权益保障工作系统内分工的通知》，确定系统内责任部门、细化任务措施，确保贯彻落实。推动企业总部强化了对重大经营管理事项的风险评估，重点关注影响末端网络稳定和基层员工权益等问题。持续开展“暖蜂行动”，连续多年开展“最美快递员”评选，协调地方解决快递员上路通行难、进小区难、租房难等问题，传递关心关爱。

“我们要切实将代表委员的集体智慧融入邮政强国建设当中，不断增强人民群众用邮的获得感、幸福感和安全感。”谈到做好建议提案办理工作的重要意义，国家邮政局办公室主任侯延波接受记者采访时表示，2021年，国家邮政局按时办复完成2021年两会期间的所有建议提案任务，并推动相关建议提案转化为促进行业发展的政策措施。

据侯延波介绍，国家邮政局办理建议提案的任务数量逐年增加，尤其提案数量大幅上升。2021年国家邮政局共收到建议提案66件，同比增长7.6%。其中人大建议41件，政协提案25件，同比分别增长7.89%和25%，反映出代表委员对行业的关注度持续增加。

侯延波指出，建议提案紧扣行业发展大局、贴近民生所盼，聚焦寄递安全、末端配送、跨境寄递、新业态等12大主题，其中关注率最高的4个主题分别是：行业服务乡村振兴、绿色包装治理、快递员工权益保障和行业助力区域发展。“截止7月下旬所有建议提案均已办结，较全国人大、全国政协规定办结时间提前15天。”

一年来，国家邮政局着力解决代表委员提出的事关人民群众切身利益的热点难点，切实将代表委员的真知灼见转化为行业发展动力。

侯延波告诉记者，国家邮政局积极采纳多位委员们提出的制定快递网点体系建设规划、资源整合、修订既有市场准入的管理规定等意见，推动国务院出台了推进农村快递物流体系建设相关政策文件。目前正会同多部门进一步统筹农村地区邮政、快递、交通、农业、电商、供销等领域资源，加快推广农村寄递物流共同配送模式。

看到自己的努力取得成效后，柴闪闪表示，作为一名全国人大代表，为国家建言献策、为劳动者代言发声，让大家的生活更美好、让更多的人可以更好地去追逐梦想，是自己作为代表的新的责任和使命。

柴闪闪说：“政府不断听取人民心声，解决人民群众所忧所盼，这激励我更好履职尽责，当好人民的代表。”

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