民航局：挖掘建议提案价值 为民航高质量发展提供参考

提到浙江嘉兴，你会想到什么？

是南湖红船还是包邮区，或者是其他的“代名词”。如今，这座红色城市嘉兴又将迎来一个新标签，一座数字化航空物流枢纽即将从这里起航。

2021年两会期间，来自嘉兴的全国人大代表孙军提出了“大力建设数字化现代物流体系，打造嘉兴国际航空物流联运中心”的建议。“作为全国人大代表，我在履职过程中了解到，老百姓和各级政府对嘉兴机场期待已久，所以想到将这个建议带到全国两会上。”孙军说。

承办两会建议提案173件

代表委员对办理工作总体满意

“民有所呼，政有所应”，代表委员们的意见建议在民航局的工作中得到积极回应。2021年，民航局承办两会建议提案173件，其中，人大代表建议127件，政协提案46件。

民航局相关负责人告诉记者，从建议提案的内容看，涉及机场项目建设43条，航空货运17条，航空枢纽、口岸、临空经济区建设21条，通用航空发展11条，航空卫生、疫情防控6条，航空应急救援3条，绿色发展5条，空域管理改革12条，服务国家战略和区域发展15条，个别涉及民航智库、支持国产民机等。

从建议提案质量看，民航社会影响力和关注度进一步提升，社会各界特别是地方发展对民航的倚重进一步提升，民航的位置进一步突显。

从办理成效看，所有人大建议全部按时间要求如期办理完毕，所有政协提案提前40天办理完成，办结率达100%。代表委员对办理工作总体满意，从目前反馈的情况看，满意率为100%。

挖掘建议提案价值

为民航业高质量发展提供参考

因具备响应速度快、运输高效、受地理空间限制小等特点，航空应急救援在灾难救援、医疗救护等方面具备不可替代的优势，而通用航空是其重要的组成部分。

尤其是在疫情防控期间，通用航空展现出灵活机动的特性，在精准消毒灭杀、空中巡查和紧急人员物资运输等领域发挥了重要作用。

近年来，我国航空应急救援正朝着体系化、专业化方向发展，如何更好发挥航空应急救援的优势，不断完善体系建设？在2021年全国两会上，代表委员们对此建言献策。

全国政协委员、企业家严彬提出，要创新政企共享飞行运力模式，加强航空应急救援能力建设。来自湖北的全国人大代表、中国特种飞行器研究所高级主任设计师张金华认为，要建设“天网”“地网”“指挥网”，多方位统筹建设空地一体化的通用航空应急救援体系。全国政协委员、北京大学第一医院教授霍勇则就行业标准制定和救援行为规范化，以及空域使用的流程优化、效率提升提出了相关建议。

该负责人表示，民航局坚持将建议提案办理工作与业务工作一起部署、一同推进，注重挖掘建议提案价值，收集对民航高质量发展具有重要参考价值的建议，为行业发展提供参考。

“我们在编制‘十四五’规划的研究制定过程中予以吸收采纳代表委员建议23条。”上述负责人说，民航局在推进“干支通、全网联”工作中，研究扶持通用航空短途运输发展方面的建议提案，将代表委员建议的云南等地纳入试点地区考虑范围。在办理推进低空飞行产业发展方面的建议过程中，制发了一系列政策措施，低空飞行服务体系更加便利，简化审批更加简化。在制定民航纾困政策时，充分研究代表委员在民航发展基金等财税方面的建议。办理有关制订航空产业促进法的议案中，积极参加有关座谈，主动沟通并介绍民航局支持航空产业发展的政策措施和相关立法工作情况。

切实推动解决问题

将建议变为真真切切实实的落地案

2021年5月，孙军的建议被全国人大列为重点督办案。随后，民航局牵头组织国家发改委、财政部、交通运输部等多个国家部委，以及全国人大赴嘉兴展开实地调研。这次调研之后，嘉兴国际航空货运联运中心的定位明确为“客货并举，以货为主”，达到长三角航空联运中心的要求。

2021年6月29日，孙军收到了民航局的书面回复，回复中提到，支持红色圣地航空物流发展具有重要的政治意义和现实意义，是贯彻《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》和军民融合发展战略的具体体现，各方将协力共同积极支持嘉兴建设数字化现代物流体系。

同时，民航局还建议将嘉兴国际航空物流联运中心数字化建设列为国家试点，并表示将在关税优惠、通关便利、用地保障等各个方面提供大力支持。

孙军表示，民航局组织军地联合调研，认真办理所提建议，做到了充分沟通，齐心共同协商、推动，能够切实推动解决问题，将建议变为了真真切切实实的落地案。

2021年8月，嘉兴军民合用机场可行性研究报告正式获批，本期工程嘉兴机场将按照满足旅客吞吐量180万人次、货邮量10万吨的目标设计，预计2022年3月全面开工建设，2024年建成通航。

“我希望嘉兴机场能够快速落成，带动我们农产品的运输物流，也为我们嘉兴企业减轻物流成本，加快物流速度，推动嘉兴的经济发展进入快车道。”他说。

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