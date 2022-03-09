原标题：交通银行江西省分行：立足江西内陆开放型经济试验区 服务企业“走出去”

交通银行江西省分行立足江西内陆开放型经济试验区建设，依托交银集团的国际化优势，服务境内企业用好境内外、离在岸两个市场，在帮助企业“走出去”的同时，以专业的服务让企业走的更快、更远、更稳。

更快——创新金融产品促进加速

2021年4月7日，赣（州）深（圳）组合港暨“双区联动”跨境电商班列正式开通运营，在江西省首批进口汽车专列到港仪式上，当地政府以“交行走在前列、干在实处”肯定交行的创新服务。

交行也正在以更快的产品开发速度服务赣州港的发展。这天，交通银行赣州分行一户客户急需大批量开出进口信用证，抢占国际订单。收到客户需求后，分行立即响应，在总行、省分行、辖行、支行四级联动下，先后成功落地进口“快捷证”“快捷贷”,实现信用证办理时间由原先2-3天缩短至2-3个小时，减少了业务办理的来回奔波，大大提升业务处理效率，缓解企业之急。

交通银行江西省分行服务赣州国际陆港建设

依托线上渠道的“EASY系列”国际业务产品为企业提供了更快的业务渠道选择。在一套适用于多种场合的电子签名、电子合同合成技术的支持下，解决了银企间纸质合约和交易背景资料线下传递的痛点与难点，攻克业务申请资料递交彻底无纸化的难关。

2021年，交通银行江西省分行通过线上渠道累计为69家企业办理线上信用证、贸易融资业务，金额6.4亿美元。此外，该行还部署CIPS标准收发器业务，实现了跨境人民币业务一体化处理，跨境支付效率大幅提升。

更远——贸易融资提供强劲动力

近期，江西省内某大型建设类央企承建越南的光伏电站项目面临着两难，一方面年末项目资金吃紧需要贷款资金，另一方面又存在优化报表的财务管控压力。交通银行江西省分行结合企业境外项目的特点，适时为客户匹配了“特险通”业务，依托客户在中国出口信用保险公司投保的特定合同保险，根据客户提供相关资料，向其提供了出表融资1000万美元，在满足客户财务需求的同时，输送金融活血，还有效降低资产成本，助力企业资金融通。

客户经理上门作汇率管理方案宣讲

在强化服务客户的同时，交通银行江西省分行也不断夯实自身内控基础，完善业务制度、明确操作规程，强化人员管理、健全合规队伍；做好政策解读、保障培训辅导，持续风险监测、积极防患未然，以稳健、审慎、专业的态度服务客户。

2021年，交通银行江西省分行国际结算量超80亿美元，同比增长22%；收支量54亿美元，同比增长31%；跨境人民币收付量超50亿元，同比增长331%。

(责编：曹淼、李源)