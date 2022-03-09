人民网北京3月9日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，连日来，京张高铁相关站车精心做好北京冬残奥会运输服务保障工作。铁路部门在涉及冬残奥会运输服务保障的车站设计了无障碍乘车流线，对所有冬奥列车内的无障碍设施设备进行了升级。

中国铁路北京局管内服务保障冬残奥会的清河、延庆、太子城站共设置无障碍卫生间17个、无障碍电梯25台、爬楼机2台、无障碍车位60个，并对照《北京2022年冬奥会和冬残奥会无障碍指南》，对站内无障碍设施设备进行升级改造；在综合服务中心、售票厅等处所设置无障碍窗口，划定特殊旅客专用区域，并安排专人进行引导。

同时，铁路部门完善无障碍预约服务，重点旅客可通过拨打12306电话或在进站口人工通道处进行预约。车站为重点旅客提供休息区域，为行动不便旅客提供轮椅、担架借用等服务。“雪之梦”乘务组为聋哑旅客提供手语服务，为特殊旅客提供爱心陪伴及轮椅帮扶服务。服务台可向特殊重点旅客提供地铁站、公交站、出租车站、停车场与车站的“点到点”服务。

相关车站精心打造无障碍乘车流线，从无障碍停车位到无障碍电梯、从无障碍安检到无障碍检票，分别制定闭环和非闭环区域无障碍接驳路径，对车站工作人员加强无障碍设施使用方法、日常保养及相关注意事项等方面的培训，在保证安全的前提下最大限度为特殊旅客提供出行保障。

为方便有特殊需求的旅客乘车，冬奥列车对现有无障碍车厢进行升级改造，保留无障碍卫生间和原设轮椅存放处。改造后的无障碍车厢共新增22个轮椅存放处，整个车厢的定员从75人变为23人，方便了坐轮椅的旅客出行。

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