原标题：中国联通：打造老百姓“用得上、用得起、用得好”的信息通信服务 促进数字经济发展

党的十八大以来，党中央高度重视数字经济发展，进行了一系列重要的顶层设计与战略布局，为新时代加快构建数字信息基础设施、推动数字经济更好服务和融入新发展格局指明了方向。2022年的政府工作报告再次强调，“促进数字经济发展。”“完善数字经济治理，释放数据要素潜力，更好赋能经济发展、丰富人民生活。”作为通信运营商，如何有效落实？全国人大代表、中国联通副总经理唐永博认为，通信运营商将进一步发力数字经济赛道，在夯实数字信息基础设施“底座”之上，加快5G等新一代信息技术与实体经济融合，助力千行百业数字化转型，为人民群众提供“用得上、用得起、用得好”的信息通信服务。

强化政治担当，全力保障“用得上”

我国信息通信业已为广大消费者提供了用得上的信息通信服务。中国联通作为数字信息基础设施运营服务国家队，持续深化5G建设，加快千兆宽带部署，坚决落实“东数西算”，积极打造“一带一路”境内境外一体化网络。自2019年5G商用以来，中国联通携手中国电信建成了5G SA共建共享网络，为数字经济发展筑牢网络根基。同时，中国联通始终坚持推进电信普遍服务，“十三五”期间，中国联通累计投资126亿元在广大农村地区进行无线网络和宽带建设，完善贫困区域4G网络和光纤宽带，提升边远农村与山区通信基础设施水平，让通信服务惠及千家万户。在此基础上，中国联通全面落实数字乡村发展战略，数字乡村服务云平台实现了数字乡村基层应用场景全覆盖，将平台打造为老百姓的“百宝箱”、村支书的“指挥舱”、镇政府的“一掌通”，持续赋能乡村基础设施建设、治理模式创新、生产方式升级和生活方式改善。截至2021年底，平台累计服务行政村超过15万个，建成“数字乡村”示范点388个。

以人民为中心，全心全意“用得起”

过去5年，我国固定宽带单位带宽和移动网络单位流量平均资费降幅超95%，提速降费累计让利超过7000亿元。同时，通信运营商通过共建共享、异网漫游等方式合力构建5G精品网络，为人民提供更优质、更均衡的5G服务，确保人民群众用得起。中国联通始终坚守“人民邮电为人民”的初心，为切实提高人民群众的获得感，惠及更广泛消费群体，先后推出了一系列优惠举措。积极响应国家号召，取消手机国内长途漫游费和流量漫游费、推出“流量当月不清零”、大幅降低国际长途漫游费、大幅下调宽带资费等，自2015年以来，中国联通移网单位流量平均资费降幅超过96%。积极开展“提速惠企”“商务楼宇数字化深耕”专项行动和“云光慧企”企业上云专项行动，满足中小企业上云和数字化转型需求，助力企业经营降本增效。积极构建“互联网+扶贫”体系，2021年累计为170多万帮扶用户“精准降费”超过3亿元，同时，积极推动消费扶贫和产业扶贫，切实解决就地就业、智慧农业升级、农产品销售等与农民休息相关的问题。

扛起央企责任，全始全终“用得好”

截至2021年底，我国已累计建成开通5G基站超过142.5万个，5G手机终端连接数达到5.2亿，5G网络已经覆盖全国所有地级市城区、超过98%的县城城区和80%的乡镇镇区，实现了更好赋能经济发展、丰富人民生活，真正让人民群众用得好。作为北京2022年冬奥会和冬残奥会唯一官方通信服务合作伙伴，中国联通圆满完成冬奥会通信保障任务，全面实现网络保障零失误、网络安全零事故、赛事服务零投诉，同时，充分运用新一代信息技术，助力北京冬奥会在“智慧办赛、智慧观赛、智慧参赛”等多个领域实现“历史突破”。在满足人民美好数字生活需要方面，中国联通积极探索和创新，以“五个一”行动为重点，以“匠心网络、贴心服务”和“百日攻坚”专项行动为抓手，深入开展“我为群众办实事”实践活动，发布5大服务承诺10项服务行动，取得阶段性成效。在落实数字乡村发展战略方面，中国联通不断增强数字乡村服务云平台能力，提供智慧种养殖、智慧乡村游、农产品溯源、农业大数据等服务，将农业大数据应用于金融、政务、流通、大数据育种等多个领域，并深化与综合快递服务的触点合作，为农村新电商打通“最后1公里”。在做好两会通信保障方面，中国联通全力承担起两会的网络与信息化服务工作，认真打造5G+智慧两会服务体系，助力代表委员们的意见和建议能够得到更快回应。在5G赋能千行百业方面，中国联通长期专注构建基于工业专网、工业智脑平台以及工业安全的核心能力，打造了300多个应用场景、300多个灯塔项目，赋能工业互联网、智慧城市等25个重点行业，推动5G应用从“样板间”到“商品房”加速转变。

唐永博表示，中国联通将继续认真贯彻落实好党中央、国务院决策部署，全面承接新时代赋予的新使命，锚定“数字信息基础设施运营服务国家队、网络强国数字中国智慧社会建设主力军、数字技术融合创新排头兵”的新定位，继续为广大人民群众提供“用得上、用得起、用得好”的信息通信服务，助力做强做优做大我国数字经济。

(责编：董童、李源)