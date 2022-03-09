原标题：长护险、防贫保、惠民保，当“普惠金融”照进人民群众对美好生活的向往

从构建差异化、多层次的医疗保障体系到助力实体经济繁荣发展，从助力缩小城乡、贫富差距再到全方位助力乡村振兴，中国太保坚持金融向善、民生为本，将“国之大者”贯穿于方方面面，发挥风险保障、资金融通、社会管理等作用，通过创新普惠金融产品，在满足人民美好生活向往中实现高质量发展。

直面痛点 织密健康保障网

截至2021年12月，中国太保寿险在办59个长期护理保险制度试点服务项目，服务39个城市，覆盖参保人群逾4800万，其中主承保或独家直接服务参保人群逾3800万，累计赔付逾290万人次，为不同程度的长期失能人员的基本生活和医疗护理等提供了服务和资金保障。

《“十四五”全民医疗保障规划》提出，加快建设覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次医疗保障体系，努力为人民群众提供全方位全周期的医疗保障。中国太保寿险锚定保障本位，深化客户服务，围绕国家多层次医疗保障体系建设，开展基本医疗保险经办、大病保险、补充医保、长期护理保险等政保合作业务，覆盖1.6亿参保人群。“太保蓝本”覆盖全国400个城市超过2800家公立医院，为客户提供更优质的三甲医院就诊体验，受益人数持续增长。

2019年以来，中国太保以“一城一策”属地化定制策略积极推进惠民保项目在各地市落地实施，截至2021年末，中国太保寿险已参与33个惠民保项目，其中，7个项目为首席承保人。在全国惠民保已覆盖的近9000万参保人群中，中国太保寿险覆盖2000余万参保人，占比接近四分之一。此外，中国太保还成立了规模超过百亿的大健康产业投资基金，并在生物医药、检验检测、医药器械、数字医疗、医疗服务等重点领域广泛投资布局,进一步满足人民群众日益增长的健康养老金融保险需求。

加速创新 全面推进乡村振兴

中国太保持续在巩固脱贫成果和促进乡村振兴中发挥关键作用，不断扩大农业保险的覆盖面，提升农业保险的保障水平，创新农业保险产品与运营模式，通过农业保险支持农业生产，稳定和提高农民收入水平。

截至目前，中国太保聚焦三农保险累计新增开发农险产品573款。针对农业全产业链场景，中国太保产险依托云计算、人工智能以及手机客户端，打造“使用场景+获客+产品+服务”的一揽子金融服务模式，将金融、资讯、农技等服务送到客户指尖，提供全产业链风险保障，有效解决服务触达客户最后一公里的问题。

2022年是实施“乡村振兴战略”首个五年计划的收官之年，也是执行《“十四五”推进农业农村现代化规划》的开局之年。中国太保将围绕“十四五”时期国家关于粮食生产功能区、重要农产品生产保护区和特色农产品优势区建设和乡村基础设施建设等需要，从保障程度与范围、产品种类与形式等多维度，从面向不同对象和不同生产组织方式，从农业保险到涉农保险，从覆盖农林牧渔品种到向农业产业链和三农领域全面延伸等角度着手，全面优化提升产品供给能力，优化完善“保险+期货”“保险+科技+信贷”“保险+供应链金融”等创新服务模式，全力助力农业农村现代化建设。

多措并举 滴灌实体精准有力

除了通过事前事中风险预防管控、事后经济补偿助力实体经济“止血回血”外，中国太保聚焦国家发展的重点区域、重点产业、重点工程，对实体经济进行资金“输血”，持续提升服务质效。

太保资产充分发挥保险资金优势，服务实体经济、助力区域发展，同时在全国各地积极参与绿色能源项目的投融资，面向环保、新能源、节能等领域绿色项目，为经济绿色化转型提供融资支持。以太保资产投资国风投基金股权计划为例，注册规模306亿元，首期完成募集100亿元。该基金由中国国新控股受国务院国资委部署发起设立，专注于战略新兴产业，投资了一大批具有核心竞争力的“硬科技”项目。

长江养老发行“长江养老-中和农信支农支小资产支持计划”，通过资产证券化的形式为中和农信提供融资支持，更好地为广大农户和中低收入群体提供金融服务。同时“长江养老-供应链1号资产支持计划”，通过供应链金融产品设计，长江养老为相关企业上下游众多中小企业、民营企业提供金融支持，也为行业能力建设、行业供应链金融产品发展等提供了良好借鉴。2019至2021年，长江养老引导近800亿元保险资金、年金等长期资金为实体经济发展提供融资支持。

(责编：曹淼、李源)