郭盼盼

原标题：东旭创新记：一块玻璃基板的成长之路

阳春三月，一座高端装备产业园正在甘肃天水加速“成长”。

该园区是东旭集团高端装备产业园，属于甘肃省列重大项目，总投资28.8亿元。当前，园区内的装备厂房等已投入使用，研发大楼等还在施工中。据天水经济技术开发区介绍，项目建成后将形成光电材料基础研究、高端装备研发与科技成果产业转化“三位一体”模式。

曾几何时，中国的显示产业一度因技术落后而发展受困，如今中国的显示产业不断迎来技术突破，产业化集群式发展加速，而这背后凝聚着奋起突围的创新力量。

产业突围者

与集成电路一样，新型显示是先进制造和新一代电子信息领域的核心基础产业。显示产业发展关乎电子信息未来。就拿电视来说，2000年前后，高清晰度、低能耗的液晶电视受到消费者青睐，市场需求旺盛。但因缺乏面板核心技术，中国在该行业中一直处于产业链下游，电视机生产厂家被动接受国外高定价，液晶电视价格居高不下。

液晶玻璃基板是液晶面板上游核心原材料之一，在面板成本中占比较高，但因核心技术无法自主可控，下游厂商没有议价权，只能高价从国外购买，无法触及价值链最高端。

在这样的背景下，中国本土企业开始迎战。2004年，已是国内知名CRT装备制造商的东旭集团在董事长李兆廷带领下，准确预判CRT行业下坡、液晶显示产业向上的趋势，向液晶玻璃基板及装备制造转型，从上游构筑竞争优势。那时，国内面板厂商也在向自主研发面板生产线发力。

液晶玻璃基板生产技术复杂，工艺要求高，东旭这一挑战者的出现搅动了当时的局面。据其官网显示，东旭在成立液晶玻璃基板研究所后，先后布局了第4.5代、第5代、第6代、第8.5代液晶玻璃基板生产线。2010年时东旭建成国内第一条拥有完全自主知识产权的第5代液晶玻璃基板生产线，自主研发玻璃基板生产设备，打破了依靠外来供应的局面，实现玻璃基板国产化。

东旭集团液晶玻璃基板生产线一角。

这一突破，是对产业链上游的“填空”，也为产业链下游企业大大降低成本，更为消费者带来实惠，一台普通的50寸液晶显示电视机价格一度从2万元直降至5000元。

据东旭集团高级副总裁李伟介绍，在技术层面，东旭同时掌握了溢流下拉法和浮法两大工艺并稳定量产电子玻璃，具备全套液晶玻璃基板生产工艺及装备制造能力，还拥有平板显示玻璃技术和装备国家工程实验室，不断加大光电显示材料、重大装备等技术研发和产业化力度。2018年其基板项目和盖板项目分别荣获国家科学技术进步奖一、二等奖。此外，东旭推出了国内第一款具有自主知识产权的高铝盖板玻璃“王者熊猫”，并在其基础上推出迭代产品，各项指标达到国际领先水平，填补了国内技术空白。

中国显示面板发展彰显了中国企业坚持创新、维护产业安全、强链补链的自主能力，也为中国显示行业快速发展奠定坚实基础。

新机遇与新挑战

从追赶到“超车”，在政产学研各界推动下，中国显示产业逐步构筑起竞争力。数据显示，2020年中国新型显示产业直接营收达4460亿元，全球占比达40.3%，产业规模位居全球第一。但需清醒认识的是，显示行业技术壁垒高、更迭快，市场变化复杂，如今柔性显示等领域更是蓄势待发，创新没有止境。

整体来看，中国的显示产业发展一路高歌，却也不平坦。显示领域的企业在探索中，难免遭遇成长困境。相关报道曾显示，东旭在取得迅速发展后，因受到国家经济去杠杆叠加中美贸易摩擦、自身扩张速度过快等多重因素影响而遭遇挫折。2020年初，东旭开启“二次创业”，两年来聚焦主业，着力保障原有优势的同时寻求突破。

资料显示，东旭近年来陆续推出OLED载板玻璃、车载3D盖板玻璃和超薄柔性玻璃等高端电子玻璃产品，产品阵容不断扩大。2020年6月，东旭“G6（兼容G5.5）LTPS玻璃基板研制与产业化项目”打破国外技术垄断，荣获安徽省科学技术进步奖一等奖。 2020年7月，东旭发明的专利“一种液晶玻璃的生产方法”荣获知识产权领域最高奖项——中国专利金奖。截至2021年底，东旭已累计申请专利3800余项，已获得授权专利2650余项。

目前，东旭持续加码研发，已经建立了以总部研究院为核心、辐射相关产业的系统性研发体系，致力于新型显示核心材料的新料方、新产品等研发，以及相关产业前瞻性技术研究。同时，东旭革新运营模式，引入“研究院+高端装备+项目公司”机制，打通从研发到产业孵化的商业化路径，加快产品战略的落地效率。

面对全球新型显示产业迭代的机遇与挑战，东旭一方面推动技术发展，一方面与四川绵阳、甘肃天水等多地政府探寻深度合作，推动产业化。“十四五”时期，显示行业优化产业链，向集群化、生态化发展是高质量发展必然。产业集群化发展是系统性探索，目前，东旭集团诸多新产业项目正陆续开建、顺利投产并引领市场。

责任与期待

面对新形势，产业化有了新的标准和要求。技术创新和产品进步之外，企业要谋求长远发展离不开社会责任建设，这不止是外部的要求，也是内生动力。“一直以来，东旭紧跟国家战略，围绕保障产业链供应链自主可控、产业安全发展而不断努力，这是东旭最大的责任。同时，在助力绿色发展和脱贫攻坚、乡村振兴方面，东旭也在积极探索。”李伟表示。

在脱贫地区农副产品网络销售平台上，有一款茶油产品来自安徽金寨，其上线销售背后离不开东旭旗下的上市公司东旭蓝天。东旭蓝天是一家环保新能源综合服务商，提供智慧能源运营服务、生态环境治理等一体化的绿色发展综合解决方案和技术服务。该公司拥有光伏组件生产、电站开发、施工建设、运维等完整的光伏发电体系，其新能源及生态工程已在国内20多个省市区县布局，带动当地绿色发展。

据了解，东旭蓝天自2016年起以光伏为抓手，推动“光伏扶贫”“农光互补”，促进农业农村绿色发展和三产融合。截至2021年底，该公司累计持有扶贫电站6座，分布于吉林、河北、山东、湖南、安徽各地，在脱贫攻坚阶段惠及数万建档立卡贫困户。

东旭光伏扶贫项目。

金寨曾是贫困县，东旭蓝天在此投资建设大型光伏组件生产基地，带动当地经济发展，提供就业岗位400多个、再就业岗位100多个，带动周边数十家配套企业发展。东旭蓝天还挖掘当地农产品优势，打造“茶油扶贫”项目，以“龙头企业+基地+合作社+农户”模式带动当地发展。2017年至今，6000亩油茶种植基地每年带动1000余农户在农忙之余再就业，累计支付工资500余万元。

光伏和小茶果为当地带来产业活力，也为乡村振兴添加动力。不止于此，近年来东旭在抗震救灾、抗击新冠肺炎疫情中积极捐赠生活物资和成立专项基金，并向高校捐赠科研教育经费等，积极承担社会责任。

从技术突破到责任践行，东旭一路走来不断成长，也经历了起起伏伏，实业报国初心未变。经得起荣耀，也扛得住压力，曾经的面板“突围者”仍有更多期许。

(责编：赵竹青、陈键)